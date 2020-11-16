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Водителю стало плохо: на проспекте Дзержинского Volkswagen врезался в ограждение и перевернулся

16.11.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль перевернулся на столичном проспекте Дзержинского днем 16 ноября. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото читателя

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen ехал со стороны улицы Голубева в направлении улицы Уманской. В районе пересечения с улицей Алибегова мужчине стало плохо, в результате он врезался в ограждение путепровода, после чего машина перевернулась.


Пассажирку легковушки доставили в больницу для осмотра.

 
 
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