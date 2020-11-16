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Водителю стало плохо: на проспекте Дзержинского Volkswagen врезался в ограждение и перевернулся
Источник материала: Tut.by
Автомобиль перевернулся на столичном проспекте Дзержинского днем 16 ноября. Об этом
Предварительно установлено, что водитель Volkswagen ехал со стороны улицы Голубева в направлении улицы Уманской. В районе пересечения с улицей Алибегова мужчине стало плохо, в результате он врезался в ограждение путепровода, после чего машина перевернулась.
Пассажирку легковушки доставили в больницу для осмотра.
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Пассажирку легковушки доставили в больницу для осмотра.
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