Водителю стало плохо: на проспекте Дзержинского Volkswagen врезался в ограждение и перевернулся

Источник материала: Tut.by

Автомобиль перевернулся на столичном проспекте Дзержинского днем 16 ноября. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото читателя

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen ехал со стороны улицы Голубева в направлении улицы Уманской. В районе пересечения с улицей Алибегова мужчине стало плохо, в результате он врезался в ограждение путепровода, после чего машина перевернулась.





Пассажирку легковушки доставили в больницу для осмотра.