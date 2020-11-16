«Одну героиню наша страна уже забыла». Подписчики неоднозначно восприняли новое фото Азаренко

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 15 ноября, белорусская теннисистка Виктория Азаренко запостила в инстаграм фото в купальнике и пожелала счастливого дня. Казалось бы, ничего неординарного. Правда, не всем подписчикам олимпийской чемпионки такая публикация показалась уместной на фоне событий в Беларуси.

После президентских выборов — 2020 Виктория Азаренко, проживающая в Калифорнии, предпочла сохранить максимальную дипломатичность и лишь несколько раз публично высказалась о происходящем на родине.

— Я очень люблю свою Родину Беларусь и молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путем можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни. Я желаю мира и процветания нашей любимой Родине, — написала Азаренко в инстаграме 14 августа.

Чуть позже в интервью для New York Times Виктории задали вопрос, что она чувствует в связи с протестами в Беларуси.

— Это очень сложный предмет для обсуждения. Если честно, всё, что происходит, разбивает мне сердце. Потому что не быть там и не понимать всю ситуацию — очень грустно. Очень грустно и очень сложно говорить об этом. Я лишь надеюсь, что все насилие немедленно прекратится, потому что это все разбивает мне сердце. Я не могу говорить об этой ситуации без слез в глазах, — ответила белоруска.

Подписчики неоднократно просили олимпийскую чемпионку Лондона четко обозначить свою позицию, однако Азаренко по-прежнему сохраняет предельную осторожность в высказываниях.

В минувшее воскресенье теннисистка опубликовала очередной лайфстайл-снимок, пожелав всем счастливого воскресенья.

Некоторые фолловеры Виктории Азаренко посчитали такой контент неуместным на фоне жестких задержаний и избиений в стране (15 ноября в Беларуси задержали более 1100 протестующих).



Фото: TUT.BY

Вот несколько комментариев под воскресным постом Виктории Азаренко.

denbalyk

— Вика, а на то, что происходит прямо сейчас в твоей родной стране, ты тоже с такой же довольной улыбкой смотришь?

evgeniy_greben

— Пока людей бьют, мы фоткаемся.

egor_green

— А в людей на «Площади перемен» бросали гранаты и стреляли… Такая разная жизнь.

valentina_avtushko

— Да. Но у нас, в твоем Минске, Вика, не очень весело — убивают людей за ленты и сотнями сажают. Страшно. Очень. Как? Как у тебя получается быть в стороне, Вика?

ganju777

— Болею за Викторию уже лет 15, но больше не буду, ведь мы болеем не только за спортсмена, но и за человека. Теперь мне (и не только мне) всё равно на её результаты.

natasmm2018

— Вичка, одну героиню наша страна уже забыла. Ты тоже забыла лица своих предков?

happylarik

— Не у всех happy sunday. Солидарность от вас нам только снится. Жыве Беларусь!

Впрочем, среди подписчиков Азаренко, особенно англоязычных, нашлось немало тех, кто просто восхитился в комментариях внешностью белоруски.