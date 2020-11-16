ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редактора отдела спецпроектов TUT.by Марию Ерему осудили на 13 суток ареста

16.11.2020 15:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Минска 16 ноября осудил редактора отдела спецпроектов TUT.by Марию Ерему на 13 суток ареста.

Редактора отдела спецпроектов TUT.by Марию Ерему осудили на 13 суток ареста
Фото со страницы Марии в соцсети

По информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), она осуждена по статье 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Ерема была задержана 13 ноября, когда в Минске проходили цепи солидарности в память о погибшем жителе столицы Романе Бондаренко. Журналистку доставили в Центральный РУВД, а потом в ИВС на Окрестина.

На суде Ерема вину не признала. Пояснила, что живет недалеко от площади Победы, во время обеда вышла на улицу попить кофе.

По данным БАЖ, кроме Марии Еремы под стражей ( в ожидании судов или уже осуждены) сегодня находятся 23 журналиста. Они были задержаны во время исполнения профессиональных обязанностей на протестных акциях в Минске и других городах.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Центрального района Минска 16 ноября осудил редактора отдела спецпроектов TUT.by Марию Ерему на 13 суток ареста.
 
Новости дня
Новости разные
 
На базе BMW C400X сделали интересный ретроскутер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика