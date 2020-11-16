Редактора отдела спецпроектов TUT.by Марию Ерему осудили на 13 суток ареста

Суд Центрального района Минска 16 ноября осудил редактора отдела спецпроектов TUT.by Марию Ерему на 13 суток ареста.



Фото со страницы Марии в соцсети

По информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), она осуждена по статье 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Ерема была задержана 13 ноября, когда в Минске проходили цепи солидарности в память о погибшем жителе столицы Романе Бондаренко. Журналистку доставили в Центральный РУВД, а потом в ИВС на Окрестина.

На суде Ерема вину не признала. Пояснила, что живет недалеко от площади Победы, во время обеда вышла на улицу попить кофе.

По данным БАЖ, кроме Марии Еремы под стражей ( в ожидании судов или уже осуждены) сегодня находятся 23 журналиста. Они были задержаны во время исполнения профессиональных обязанностей на протестных акциях в Минске и других городах.