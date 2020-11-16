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Эксперт: Россия готова забрать белорусскую часть ЧМ-2021 по хоккею

16.11.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Россия готова провести на своей территории белорусскую часть чемпионата мира по хоккею 2021 года (пока права принадлежат Беларуси и Латвии).

Эксперт: Россия готова забрать белорусскую часть ЧМ-2021 по хоккею

Обозреватель телеканала «Матч ТВ» Павел Лысенков высказался по поводу возможного переноса первенства из Беларуси, где уже сто дней после выборов президента проходят акции протеста, сопровождающиеся жестокими действиями ОМОНа, других силовиков, а также иных лиц в балаклавах без опознавательных знаков.

«Мое предчувствие — ЧМ-2021 из Минска перенесут. Вспоминая ЧМ-2014, это был один из лучших чемпионатов мира по хоккею, если говорить об организации и размахе. Хотя уже тогда была жесткая охрана. Но если представить, что ситуация в Минске не изменится к маю, то мы получим турнир, где будет очень много милиции, вокруг которого возникнет куча скандалов, да и бойкоты наверняка будут. Ну, это как играть в хоккей на вулкане», — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Если перенос все же состоится, то, по мнению Лысенкова, его логично было бы отдать Швейцарии, где не состоялся ЧМ-2020: «Но как там с пандемией? Откроют ли границы? Можно только в Латвию, но там такие же вопросы с границей, и хватит ли мощности организаторам? Где у них вторая арена? Что там вообще?»

По мнению обозревателя, надо оставить все как есть, но договориться с Россией, что «в случае форс-мажора перенести белорусскую часть в Москву в «Парк легенд», где был ЧМ-2016. Там уже все готово, и перенос получится легким».

 
Теги: Минск
 
 
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Россия готова провести на своей территории белорусскую часть чемпионата мира по хоккею 2021 года (пока права принадлежат Беларуси и Латвии).
 
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