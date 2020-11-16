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МВД о количестве задержанных в воскресенье и фарсе на «площади Перемен»

16.11.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

МВД подготовило свежие данные о протестных акциях. По информации пресс-службы министерства, в стране было зафиксировано 35 протестных акций: «Следует отметить, что количество их участников уменьшилось, а протестная активность снизилась. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий».

«В Минске... люди собрались в районе станции метро „Пушкинская“, а также во дворах близлежащих домов по ул. Притыцкого и пр. Пушкина. Отдельные из них вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. В целях стабилизации обстановки силами правопорядка группы протестующих были рассредоточены, наиболее активные задержаны, — уточняет пресс-служба. — Значительный приток граждан отмечался на так называемой Площади перемен. Организаторы протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко. Устроители фарса добились того, что собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки. Митингующие блокировали выезд граждан из дворовых территорий по улице Червякова. Сотрудникам милиции пришлось применить спецсредства. После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих, были задержаны наиболее активные участники.

Также в МВД уточнили, что небольшие группы собрались в Бресте и Гродно (250 и 200 человек). В остальных населенных пунктах страны воскресенье прошло относительно спокойно, фиксировались малочисленные незаконные акции.

Не обошлось без дезинформационных вбросов. В частности, на размещенный в интернете видеоролик, где сотрудник мозырской милиции несет на руках женщину, диванные комментаторы сразу же выдали штампы о беспределе силовиков. На самом деле 41-летней участнице несанкционированного массового мероприятия стало плохо, и именно сотрудники вызвали скорую. Чтобы мозырянка не упала на землю, милиционер патрульно-постовой службы подхватил ее, вынес из толпы и передал медикам. Ни физической силы, ни спецсредств в ее отношении никто не применял! К слову, госпитализация не потребовалась.

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены более 700 человек.

По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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МВД подготовило свежие данные о протестных акциях. По информации пресс-службы министерства, в стране было зафиксировано 35 протестных акций: «Следует отметить, что...
 
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