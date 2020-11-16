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«Возможно, умышленное повреждение». Что происходит в «Новой Боровой», где несколько тысяч человек остались без воды
Источник материала: Onliner
Вчера утром жители «Новой Боровой»
На въезде в «Новую Боровую» поставили несколько биотуалетов. Они уже прославились в соцсетях благодаря своей бело-красно-белой расцветке. Правда, очередей (как минимум чтобы сфотографироваться на фоне) к ним нет.
Да и в самом жилом комплексе на первый взгляд все очень буднично. Никто, как в Сухарево, с ведрами по району не мельтешит. Ажиотаж здесь скорее на детской площадке.
— У нас во втором доме на Леонардо да Винчи и вчера, и сегодня все хорошо. Только напор слабый, — пожимает плечами одна из молодых мам. Эту же информацию подтверждают и в «Булочной». Там тоже никаких проблем с водой не наблюдали.
— Вы вглубь района пройдите, там вода отсутствует. Я живу в 3-м доме на Авиационной, ее несколько раз то включали, то отключали. Повезло, что в 6 утра удалось помыться, — подсказывает нам еще одна местная жительница.
На Авиационной и правда попадаются люди, несущие в руках пятилитровые бутылки. Кто-то ходит за водой к соседям, кто-то к цистернам, которые пригнал «Минскводоканал». Одна из них припарковалась у детского сада «Карандаши». Его сотрудница еще утром писала нам, что там нечем вымыть посуду, провести влажную уборку, да даже руки ополоснуть!
— Детскому саду мы уже отгрузили много воды. Не знаю, сколько точно... Всего в бочке 5000 литров. Местные жители тоже подходят, правда, не очень много: рабочий день все-таки. Человек 100, может, и было, — щурится водитель цистерны.
— Живу в квартале «Форрест» уже девять месяцев и первый раз с таким столкнулась. Еще вчера в 7 вечера обещали, что «через два часа все исправят», но воды нет до сих пор. Хорошо, мы в магазине питьевую купили, но она уже закончилась. И туалет полностью заполнен... — делится переживаниями Елена, пряча пятилитровик в детскую коляску.
И пока местные ищут ответ на вопрос, что же произошло, в своих дворовых чатах, в
Один из наших читателей дополняет эту информацию:
— Проблема с люком-заглушкой на Гинтовта. К нему пробрался кто-то посторонний: перекрыл воду и снес вентиль. Милиция сейчас разбирается. Там нет камер, установить личность сложно. Когда будет вода, неясно. Рассматриваем вариант подавать коллективную жалобу на «Минскводоканал».
А вот что пишет
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«Возможно, умышленное повреждение». Что происходит в «Новой Боровой», где несколько тысяч человек остались без воды
Вчера утром жители «Новой Боровой» стали жаловаться на отсутствие холодной и горячей воды. Добиться от «Минскводоканала» хоть какой-то информации было крайне...
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