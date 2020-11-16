«Возможно, умышленное повреждение». Что происходит в «Новой Боровой», где несколько тысяч человек остались без воды

Источник материала: Onliner

Вчера утром жители «Новой Боровой» стали ж аловаться на отсутствие холодной и горячей воды. Добиться от «Минскводоканала» хоть какой-то информации было крайне сложно: одни диспетчеры заявляли, что всему виной авария, другие говорили, дело в некой загадочной задвижке, которую перекрыли неизвестные. Когда появится вода, никто сказать не мог. Пошли уже вторые сутки, а проблему так и не решили.

На въезде в «Новую Боровую» поставили несколько биотуалетов. Они уже прославились в соцсетях благодаря своей бело-красно-белой расцветке. Правда, очередей (как минимум чтобы сфотографироваться на фоне) к ним нет.





Да и в самом жилом комплексе на первый взгляд все очень буднично. Никто, как в Сухарево, с ведрами по району не мельтешит. Ажиотаж здесь скорее на детской площадке.

— У нас во втором доме на Леонардо да Винчи и вчера, и сегодня все хорошо. Только напор слабый, — пожимает плечами одна из молодых мам. Эту же информацию подтверждают и в «Булочной». Там тоже никаких проблем с водой не наблюдали.





— Вы вглубь района пройдите, там вода отсутствует. Я живу в 3-м доме на Авиационной, ее несколько раз то включали, то отключали. Повезло, что в 6 утра удалось помыться, — подсказывает нам еще одна местная жительница.

На Авиационной и правда попадаются люди, несущие в руках пятилитровые бутылки. Кто-то ходит за водой к соседям, кто-то к цистернам, которые пригнал «Минскводоканал». Одна из них припарковалась у детского сада «Карандаши». Его сотрудница еще утром писала нам, что там нечем вымыть посуду, провести влажную уборку, да даже руки ополоснуть!









— Детскому саду мы уже отгрузили много воды. Не знаю, сколько точно... Всего в бочке 5000 литров. Местные жители тоже подходят, правда, не очень много: рабочий день все-таки. Человек 100, может, и было, — щурится водитель цистерны.













— Живу в квартале «Форрест» уже девять месяцев и первый раз с таким столкнулась. Еще вчера в 7 вечера обещали, что «через два часа все исправят», но воды нет до сих пор. Хорошо, мы в магазине питьевую купили, но она уже закончилась. И туалет полностью заполнен... — делится переживаниями Елена, пряча пятилитровик в детскую коляску.













И пока местные ищут ответ на вопрос, что же произошло, в своих дворовых чатах, в Telegram-канале «А-100 Комфорт» уже публикуют официальную версию: «Инженерный состав управляющей компании „А-100 Комфорт“ произвел полный осмотр центрального трубопровода водоснабжения, находящегося на балансе УП „Минскводоканал“. В результате осмотра было выявлено повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали от Гинтовта в НБ, из-за чего в районе „Новая Боровая“ отсутствует водоснабжение. Данные переданы в УП „Минскводоканал“ для устранения последствий».





Один из наших читателей дополняет эту информацию:

— Проблема с люком-заглушкой на Гинтовта. К нему пробрался кто-то посторонний: перекрыл воду и снес вентиль. Милиция сейчас разбирается. Там нет камер, установить личность сложно. Когда будет вода, неясно. Рассматриваем вариант подавать коллективную жалобу на «Минскводоканал».

А вот что пишет Telegram-канал «Минск.Официально» со ссылкой на «Минскводоканал»: «Рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения. С целью максимально быстрого выявления причин аварии предприятием проведено обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения. В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки».