|
На базе BMW C400X сделали интересный ретроскутер
Источник материала: Onliner
Помимо автомобилей и мотоциклов, компания BMW выпускает скутеры, которые считаются одними из лучших в классе. Есть у BMW небольшая модель C400X. Ее принято сравнивать с популярным Yamaha Xmax 400. И вот на С400Х этой модели энтузиасты из Флориды (США) сделали очень необычный арт-объект.
Компания Nmoto предлагает переделать BMW C400X в вот такой интересный ретроскутер. Проект носит название Golden Age и подразумевает простую замену внешних элементов. С завода С400Х не выглядит «крутым». Собственно, как и все скутеры на рынке. А вот ретропеределка внимание привлечет однозначно. Классические «ноздри» BMW так точно просятся в Instagram.
Nmoto не опубликовала большого пресс-релиза по поводу новинки, подтвердив лишь, что модель приводится в движение тем же двигателем, что и С400Х (350 кубов). Мощность агрегата — 35 л. с. Модель очень шустрая и идеально подходит для города. На нем удобно маневрировать в междурядье за счет низкого центра тяжести. Пакет доработок для скутера выпустят весной 2021 года — к следующему сезону. Предложат несколько цветовых решений.
Golden Age — не первый проект Nmoto на базе BMW. Ранее компания построила прототип BMW R7 1930-х годов на базе современного BMW R nineT. Фото этого проекта ниже.
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
черный, седан, бензин 2.2 л, механическая, задний привод
черный, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо автомобилей и мотоциклов, компания BMW выпускает скутеры, которые считаются одними из лучших в классе. Есть у BMW небольшая модель C400X. Ее принято сравнивать с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)