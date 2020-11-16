На базе BMW C400X сделали интересный ретроскутер

Источник материала: Onliner

Помимо автомобилей и мотоциклов, компания BMW выпускает скутеры, которые считаются одними из лучших в классе. Есть у BMW небольшая модель C400X. Ее принято сравнивать с популярным Yamaha Xmax 400. И вот на С400Х этой модели энтузиасты из Флориды (США) сделали очень необычный арт-объект.





Компания Nmoto предлагает переделать BMW C400X в вот такой интересный ретроскутер. Проект носит название Golden Age и подразумевает простую замену внешних элементов. С завода С400Х не выглядит «крутым». Собственно, как и все скутеры на рынке. А вот ретропеределка внимание привлечет однозначно. Классические «ноздри» BMW так точно просятся в Instagram.





Nmoto не опубликовала большого пресс-релиза по поводу новинки, подтвердив лишь, что модель приводится в движение тем же двигателем, что и С400Х (350 кубов). Мощность агрегата — 35 л. с. Модель очень шустрая и идеально подходит для города. На нем удобно маневрировать в междурядье за счет низкого центра тяжести. Пакет доработок для скутера выпустят весной 2021 года — к следующему сезону. Предложат несколько цветовых решений.





Golden Age — не первый проект Nmoto на базе BMW. Ранее компания построила прототип BMW R7 1930-х годов на базе современного BMW R nineT. Фото этого проекта ниже.



