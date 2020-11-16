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На базе BMW C400X сделали интересный ретроскутер

16.11.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Помимо автомобилей и мотоциклов, компания BMW выпускает скутеры, которые считаются одними из лучших в классе. Есть у BMW небольшая модель C400X. Ее принято сравнивать с популярным Yamaha Xmax 400. И вот на С400Х этой модели энтузиасты из Флориды (США) сделали очень необычный арт-объект.

На базе BMW C400X сделали интересный ретроскутер

Компания Nmoto предлагает переделать BMW C400X в вот такой интересный ретроскутер. Проект носит название Golden Age и подразумевает простую замену внешних элементов. С завода С400Х не выглядит «крутым». Собственно, как и все скутеры на рынке. А вот ретропеределка внимание привлечет однозначно. Классические «ноздри» BMW так точно просятся в Instagram.

На базе BMW C400X сделали интересный ретроскутер

Nmoto не опубликовала большого пресс-релиза по поводу новинки, подтвердив лишь, что модель приводится в движение тем же двигателем, что и С400Х (350 кубов). Мощность агрегата — 35 л. с. Модель очень шустрая и идеально подходит для города. На нем удобно маневрировать в междурядье за счет низкого центра тяжести. Пакет доработок для скутера выпустят весной 2021 года — к следующему сезону. Предложат несколько цветовых решений.

На базе BMW C400X сделали интересный ретроскутер

Golden Age — не первый проект Nmoto на базе BMW. Ранее компания построила прототип BMW R7 1930-х годов на базе современного BMW R nineT. Фото этого проекта ниже.

На базе BMW C400X сделали интересный ретроскутер
BMW 5 серия VI (F10/F11/F18), 2011 г.в., 247 000 км
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
45 946 р.
17 900$ / 15 154€
BMW 5 серия IV (E39) Рестайлинг 520i, 2001 г.в., 260 000 км
черный, седан, бензин 2.2 л, механическая, задний привод
11 551 р.
4500$ / 3810€
BMW X3 III (G01) M sport, 2020 г.в., 8 км
черный, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
187 675 р.
73 116$ / 61 900€
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Помимо автомобилей и мотоциклов, компания BMW выпускает скутеры, которые считаются одними из лучших в классе. Есть у BMW небольшая модель C400X. Ее принято сравнивать с...
 
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