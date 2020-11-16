В Минске проходит марш пенсионеров (видео)

Источник материала: Onliner

Пенсионеры снова вышли на марш в Минске. Власти подготовились: затруднен подъезд к площади Независимости, перекрыт перекресток улиц Свердлова и Кирова. Люди некоторое время дожидались тех, кто еще не добрался, затем двинулись по проспекту.

Собравшиеся традиционно скандировали лозунги — милиция традиционно предлагала разойтись.

Колонна двинулась по проспекту Независимости. По оценкам журналистов Onliner, на марш собралось больше тысячи человек.

(будет дополнено)