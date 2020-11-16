ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проходит марш пенсионеров (видео)

16.11.2020 15:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Пенсионеры снова вышли на марш в Минске. Власти подготовились: затруднен подъезд к площади Независимости, перекрыт перекресток улиц Свердлова и Кирова. Люди некоторое время дожидались тех, кто еще не добрался, затем двинулись по проспекту.

Собравшиеся традиционно скандировали лозунги — милиция традиционно предлагала разойтись.

Колонна двинулась по проспекту Независимости. По оценкам журналистов Onliner, на марш собралось больше тысячи человек.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионеры снова вышли на марш в Минске. Власти подготовились: затруднен подъезд к площади Независимости, перекрыт перекресток улиц Свердлова и Кирова. Люди...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ситуация с наркотиками в России остается сложной, признал Путин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика