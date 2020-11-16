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В Минске проходит марш пенсионеров (видео)
Источник материала: Onliner
Пенсионеры снова вышли на марш в Минске. Власти подготовились: затруднен подъезд к площади Независимости, перекрыт перекресток улиц Свердлова и Кирова. Люди некоторое время дожидались тех, кто еще не добрался, затем двинулись по проспекту.
Собравшиеся традиционно скандировали лозунги — милиция традиционно предлагала разойтись.
Колонна двинулась по проспекту Независимости. По оценкам журналистов Onliner, на марш собралось больше тысячи человек.
(будет дополнено)
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Пенсионеры снова вышли на марш в Минске. Власти подготовились: затруднен подъезд к площади Независимости, перекрыт перекресток улиц Свердлова и Кирова. Люди...
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