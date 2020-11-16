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Ситуация с наркотиками в России остается сложной, признал Путин

16.11.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Борьбу с наркотиками Путин назвал крайне сложной темой, которая напрямую затрагивает национальную безопасность и будущее народа.

Наркотики и пандемия

Ситуация с наркотиками в России остается сложной и носит латентный характер, отметил российский лидер.

"И наркобизнес, и наркопотребление носят крытый латентный характер, и аналитические материалы, подготовленные к нашему заседанию, показывают, что ситуация остается сложной", – сказал он. 

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Путин также отметил, что за девять месяцев 2020-го правоохранительные органы выявили более 144,5 тысяч наркопреступлений.

"Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года - было 145 тысяч. Из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ", – сказал он.

Вызов всему миру

Путин напомнил, что наркотики расшатывают нравственные основы общества, а теневая прибыль этого преступного бизнеса оставляет на плаву криминалитет и террористические структуры.

"Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан, ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль, горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур", – заявил Путин. 

Он отметил, что это крайне сложная тема, которая содержит очень много аспектов, напрямую затрагивает национальную безопасность и будущее народа страны. При этом наркотики - это серьезный вызов, с которым сталкивается не только Россия, но и другие страны мира.

Ложь о "легких" наркотиках

Комментируя профилактику наркомании, Путин заявил о необходимости изобличать ложь, в том числе о так называемом "безопасном употреблении" легких наркотиков. Он назвал это бедой, которая "может подстерегать каждого". А потому нужно говорить правду, в том числе откровенную и жесткую.

"Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков", - сказал Путин. 

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Он призвал включить в эту работу благотворительные и общественные организации. У многих из них уже есть опыт профилактики наркомании и помощи в социальной реабилитации наркозависимых.

При этом Путин отметил, что наркотическая угроза носит глобальный характер, в борьбе с ней необходимо расширять сотрудничество с международными организациями. И прежде всего, в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Организация объединенных наций, БРИКС, ОДКБ и ШОС. Следует делиться опытом в противодействии транснациональной, трансграничной наркопреступности, подчеркнул российский лидер.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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