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Сотый день протестов Беларуси. В Минске проходит традиционный Марш пенсионеров

16.11.2020 15:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Участники пришли с плакатами в память о погибшем Романе Бондаренко, у них были черные ленты и уже традиционные бело-красно-белые флаги и цветы.

Многие из пенсионеров несут оппозиционную бело-красно-белую символику – зонтики, флаги, ленточки. Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги.  Перед акцией протеста силовики установили металлические заграждения на площади Независимости и закрыли выход на проспект возле гостиницы "Минск", однако колонна смогла миновать заграждения.

К 15 часам протестующие приблизились к цирку.



 
Теги: Минск
 
 
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Участники пришли с плакатами в память о погибшем Романе Бондаренко, у них были черные ленты и уже традиционные бело-красно-белые флаги и цветы.
 
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