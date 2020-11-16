Сотый день протестов Беларуси. В Минске проходит традиционный Марш пенсионеров

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Участники пришли с плакатами в память о погибшем Романе Бондаренко, у них были черные ленты и уже традиционные бело-красно-белые флаги и цветы.

Многие из пенсионеров несут оппозиционную бело-красно-белую символику – зонтики, флаги, ленточки. Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги. Перед акцией протеста силовики установили металлические заграждения на площади Независимости и закрыли выход на проспект возле гостиницы "Минск", однако колонна смогла миновать заграждения.

К 15 часам протестующие приблизились к цирку.







