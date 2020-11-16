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Сотый день протестов Беларуси. В Минске проходит традиционный Марш пенсионеров
16.11.2020 15:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Участники пришли с плакатами в память о погибшем Романе Бондаренко, у них были черные ленты и уже традиционные бело-красно-белые флаги и цветы.
Многие из пенсионеров несут оппозиционную бело-красно-белую символику – зонтики, флаги, ленточки. Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги. Перед акцией протеста силовики установили металлические заграждения на площади Независимости и закрыли выход на проспект возле гостиницы "Минск", однако колонна смогла миновать заграждения.
К 15 часам протестующие приблизились к цирку.
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Участники пришли с плакатами в память о погибшем Романе Бондаренко, у них были черные ленты и уже традиционные бело-красно-белые флаги и цветы.
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