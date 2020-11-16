|
Продолжается онлайн-голосование за номинантов BELARUS BEAUTY AWARDS 2020
Источник материала: Myfin
2020 год стал очень сложным для каждого из нас. Понимая всю серьёзность сложившейся ситуации и оценивая специфику деятельности потенциальных номинантов, оргкомитет премии поставил для себя очень важную задачу – поддержать малый бизнес. Именно поэтому для участников категорий «Красота»,«Фитнес», «Здоровье» было предоставлено право абсолютно бесплатного участия. Оргкомитет благодарит партнеров премии, при помощи которых удалось сохранить проект и поддержать конкурсантов.
Отдельно стоит отметить категорию «Косметический продукт», в которой с 2020 года принимают участие как белорусские, так и зарубежные бренды. Для номинантов данной категории оргкомитет предусмотрел приятный бонус – стимулирование продаж продуктов-номинантов. Это удалось сделать благодаря партнеру категории 21vek.by, который предоставил скидку на приобретение номинированных продуктов. Аналогичный бонус в виде скидки на покупку продукции номинантов подкатегории «Аптечная косметика» предоставила сеть магазинов Health & Beauty. Информация о партнерских скидках размещена в карточках участников.
Традиционно победители будут определены путем онлайн-голосования, которое проходит в период с 1 по 30 ноября на сайте bba.by. Для того чтобы отдать свой голос, интернет-пользователю необходимо пройти авторизацию и смс-верификацию. Голосование для абонентов всех мобильных операторов является бесплатным. В голосовании могут принять участие только жители Республики Беларусь. Среди пользователей, которые примут участие в голосовании, будут разыграны ценные подарки:
Итоги розыгрыша станут известны 09 декабря во время онлайн-трансляции Церемонии награждения победителей премии Belarus Beauty Awards
Организатор премии: GUARDO
Технический партнер: МЕДИА ЛАЙН
Официальный партнер категории КРАСОТА: SCARLETT TOP STYLE
Официальный партнер категории ФИТНЕС: ВИТЬБА ACTIVE
Официальный партнер категории ЗДОРОВЬЕ: ФАМВИТАЛЬ
Партнер категории ЗДОРОВЬЕ: ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ
Официальный партнер категории КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ: 21VEK.BY
Партнёры премии: GALANTEYA, ЗОЛОТАЯ МЕЧТА
*партнерский материал
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году проходит четвертая ежегодная премия красоты и здоровья Belarus Beauty Awards. В премии принимают участие номинанты в 5 категориях: Красота , Фитнес , Здоровье ,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)