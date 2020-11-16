Продолжается онлайн-голосование за номинантов BELARUS BEAUTY AWARDS 2020

Источник материала: Myfin

Фото: Belarus Beauty Awards 2020

2020 год стал очень сложным для каждого из нас. Понимая всю серьёзность сложившейся ситуации и оценивая специфику деятельности потенциальных номинантов, оргкомитет премии поставил для себя очень важную задачу – поддержать малый бизнес. Именно поэтому для участников категорий «Красота»,«Фитнес», «Здоровье» было предоставлено право абсолютно бесплатного участия. Оргкомитет благодарит партнеров премии, при помощи которых удалось сохранить проект и поддержать конкурсантов.

Отдельно стоит отметить категорию «Косметический продукт», в которой с 2020 года принимают участие как белорусские, так и зарубежные бренды. Для номинантов данной категории оргкомитет предусмотрел приятный бонус – стимулирование продаж продуктов-номинантов. Это удалось сделать благодаря партнеру категории 21vek.by, который предоставил скидку на приобретение номинированных продуктов. Аналогичный бонус в виде скидки на покупку продукции номинантов подкатегории «Аптечная косметика» предоставила сеть магазинов Health & Beauty. Информация о партнерских скидках размещена в карточках участников.

Традиционно победители будут определены путем онлайн-голосования, которое проходит в период с 1 по 30 ноября на сайте bba.by. Для того чтобы отдать свой голос, интернет-пользователю необходимо пройти авторизацию и смс-верификацию. Голосование для абонентов всех мобильных операторов является бесплатным. В голосовании могут принять участие только жители Республики Беларусь. Среди пользователей, которые примут участие в голосовании, будут разыграны ценные подарки:

три Beauty бокса, в каждый из которых войдёт до 40 косметических продуктов-победителей премии Belarus Beauty Awards;

более 10 подарков от Scarlett Top Style;

пять наборов для активного отдыха от ВИТЬБА ACTIVE;

пять шоперов от Galanteya и Belarus Fashion Week.

Итоги розыгрыша станут известны 09 декабря во время онлайн-трансляции Церемонии награждения победителей премии Belarus Beauty Awards

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Организатор премии: GUARDO

Технический партнер: МЕДИА ЛАЙН

Официальный партнер категории КРАСОТА: SCARLETT TOP STYLE

Официальный партнер категории ФИТНЕС: ВИТЬБА ACTIVE

Официальный партнер категории ЗДОРОВЬЕ: ФАМВИТАЛЬ

Партнер категории ЗДОРОВЬЕ: ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ

Официальный партнер категории КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ: 21VEK.BY

Партнёры премии: GALANTEYA, ЗОЛОТАЯ МЕЧТА