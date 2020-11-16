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В Минске возбуждено еще одно уголовное дело против участников акций

16.11.2020 15:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Фрунзенский районный отдел Следственного комитета РБ возбудил очередное уголовное дело против участников акций протеста.

«По данным следствия, 15 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержан ряд граждан, грубо нарушивших общественный̆ порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей̆ власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской̆ инфраструктуры и транспортные средства сотрудников органов внутренних дел», - говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены ч.1 ст.342 (массовые беспорядки) и по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса РБ.

МВД Беларуси не сообщает, сколько уже человек проходят подозреваемыми по новому уголовному делу.

 
 
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Фрунзенский районный отдел Следственного комитета РБ возбудил очередное уголовное дело против участников акций протеста.
 
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