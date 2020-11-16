МВД Беларуси постеснялось назвать число задержанных в минувшее воскресенье

Источник материала: АФН

МВД Беларуси по понятным причинам решило не называть общее число задержанных за минувшее воскресенье в стране.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены более 700 человек», - сообщила пресс-служба МВД.

На данный момент в списках волонтеров значатся 1428 фамилий. По уточненным данным правозащитного центра «Весна» вчера были задержаны 1278 человек.

Таким образом, с начала протестов в Беларуси по версии «Весны» был задержан 29881 человек.