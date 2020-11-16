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Цинизм дня: власти рассказали, зачем уничтожили мемориал Роману Бондаренко

16.11.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В администрации Центрального района прокомментировали циничное уничтожение мемориала Роману Бондаренко на площади Перемен.

Напомним, накануне силовики, разогнав протестующих, глумились над мемориалом, топча ногами цветы и лампадки, и вот что сейчас утверждает эта власть.



Работники эксплуатирующих организаций аккуратно убирают ритуальную атрибутику в стихийно созданных местах в память Романа Бондаренко, заявил первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.

"На территории района было создано несколько таких мест, самое крупное — в квартале улиц Червякова и Каховской. В связи с "многочисленными обращениями граждан" с 15 ноября их приводят в порядок в соответствии с правилами благоустройства и содержания населенных пунктов. 

В мероприятиях задействованы работники различных жилищно-эксплуатационных организаций. Они "бережно" переносят цветы, лампадки и другие принесенные горожанами ритуальные принадлежности в спецтехнику, которая отвозит их на специально выделенный участок на Северном кладбище. 

Планируется в течение рабочего дня 16 ноября работы по уборке стихийных мест завершить и в дальнейшем поддерживать эти места в "надлежащем" санитарном состоянии", — цитирует чиновника госагентство Минск-новости
 
Теги: Минск
 
 
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В администрации Центрального района прокомментировали циничное уничтожение мемориала Роману Бондаренко на площади Перемен.
 
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