Цинизм дня: власти рассказали, зачем уничтожили мемориал Роману Бондаренко

Напомним, накануне силовики, разогнав протестующих, глумились над мемориалом, топча ногами цветы и лампадки, и вот что сейчас утверждает эта власть.













Работники эксплуатирующих организаций аккуратно убирают ритуальную атрибутику в стихийно созданных местах в память Романа Бондаренко, заявил первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.





"На территории района было создано несколько таких мест, самое крупное — в квартале улиц Червякова и Каховской. В связи с "многочисленными обращениями граждан" с 15 ноября их приводят в порядок в соответствии с правилами благоустройства и содержания населенных пунктов.





В мероприятиях задействованы работники различных жилищно-эксплуатационных организаций. Они "бережно" переносят цветы, лампадки и другие принесенные горожанами ритуальные принадлежности в спецтехнику, которая отвозит их на специально выделенный участок на Северном кладбище.



