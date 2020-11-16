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Сутки и штрафы. В Барановичах судят стачкомовцев «Беларуськалия», которых задержали на экскурсии

16.11.2020 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 ноября в Барановичах начались суды по задержанным в Ивацевичском районе жителям Солигорска — участникам экскурсии на родину Тадеуша Костюшко.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, группу задержали 13 ноября. Среди участников экскурсии были члены стачкома «Беларуськалия» и жители Солигорска. В какой-то момент люди развернули БЧБ-флаг и сфотографировались. В общей сложности задержали 45 человек. Их увезли в Ивацевичский РОВД, а затем в СИЗО Барановичей. Выходные они провели в заключении, сообщили TUT.BY в стачкоме.

16 ноября начались суды. Задержанных обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии по ст. 23.34 КоАП. Часть процессов проходит в выездном режиме в СИЗО. Остальные — в суде Барановичей.

Пока нам известны приговоры шести солигорчанам. Валентин Скарбич получил 7 суток ареста, Максим Молочко — 10 суток, Петр Печкуров и Александр Бируля — 12 суток, Сергей Козелько — 15 суток. Дмитрию Сидорчуку назначили 20 базовых штрафа (540 рублей), Наталье Шафранович — 10 базовых (270 рублей).

Суды продолжаются.

 
 
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