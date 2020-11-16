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Сутки и штрафы. В Барановичах судят стачкомовцев «Беларуськалия», которых задержали на экскурсии
Источник материала: Tut.by
16 ноября в Барановичах начались суды по
Напомним, группу задержали 13 ноября. Среди участников экскурсии были члены стачкома «Беларуськалия» и жители Солигорска. В какой-то момент люди развернули БЧБ-флаг и сфотографировались. В общей сложности задержали 45 человек. Их увезли в Ивацевичский РОВД, а затем в СИЗО Барановичей. Выходные они провели в заключении, сообщили TUT.BY в стачкоме.
16 ноября начались суды. Задержанных обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии по ст. 23.34 КоАП. Часть процессов проходит в выездном режиме в СИЗО. Остальные — в суде Барановичей.
Пока нам известны приговоры шести солигорчанам. Валентин Скарбич получил 7 суток ареста, Максим Молочко — 10 суток, Петр Печкуров и Александр Бируля — 12 суток, Сергей Козелько — 15 суток. Дмитрию Сидорчуку назначили 20 базовых штрафа (540 рублей), Наталье Шафранович — 10 базовых (270 рублей).
Суды продолжаются.
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Выходные задержанные провели в заключении.
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