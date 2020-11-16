|
«Покупатели "обрушивают" сайты и толпятся у касс». Как работают магазины в период новогодних распродаж
16.11.2020 16:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Многие компании фиксируют ожидают повышение спроса перед новогодними праздниками. Особенно это касается бизнесов, которые занимаются продажей подарков, одежды, упаковки. Узнали у представителей крупных компаний, как подготовиться к предпраздничному ажиотажу, чтобы заработать больше и не испортить себе репутацию форс-мажорами. О том, как не допустить неразберихи в работе продавцов, проблем с сайтом и доставкой товаров, читайте в материале.
«Готовьте продавцов к овертаймам» — как организовать работу магазина
— Люди в основном подходят к празднованию Нового года основательно — начинают покупать подарки заранее. В среднем у бизнеса есть около двух месяцев, чтобы подготовиться к ажиотажному спросу в предновогодний период. И к началу декабря магазины уже должны быть готовы к наплыву дальновидных покупателей. В этот момент посещаемость многих точек возрастает примерно на 20%. А доходы могут увеличиваться в 3 раза по сравнению с предшествующими периодами.
Обычно основная проблема в предновогодний период — дефицит ходовых товаров. Но в этом году в связи с пандемией наша отрасль (сегмент одежды) не будет испытывать таких затруднений, т.к. многие компании не станут проводить корпоративы, да и новогодних мероприятий планируется значительно меньше.
Тем не менее мы не исключаем, что наиболее популярные позиции нашего бренда могут закончиться в период повышенного спроса. Это мы стараемся прогнозировать, изучая тенденции спроса сейчас — анализируем, какие размеры ходовые, какие модели пользуются большей популярностью и т.д.
Уверен, что бизнес-процессы в любой компании должны быть выстроены так, чтобы она могла выдержать максимальную нагрузку и работать в спокойном режиме как в течение года, так и в периоды пикового спроса. То есть тот факт, что несколько раз в год создается повышенная нагрузка на склад, логистику и другие этапы процесса, не должен быть форс-мажором. Например, в «Черную пятницу» крупные заказы от стоковых ритейлеров — это гораздо бОльшая нагрузка на бизнес-процессы, нежели ажиотажный спрос под Новый год.
В целом важно учесть следующие нюансы при подготовке к предновогоднему спросу:
Дешевый трюк может стать недополученной прибылью — готовим сайт к большой нагрузке
— Для онлайн-розницы крупная распродажа — это отличная возможность максимизировать прибыль. В России в среднем рост покупательской активности в «Черную пятницу» составляет 333%, согласно
В случае успеха маркетинговой кампании количество посетителей сайта растет в геометрической прогрессии: увеличение количества запросов к сайту в 5−10 раз в течение 1−3 дней — это далеко не редкость. Сайты онлайн-магазинов, которые не были рассчитаны на такой рост посещаемости, могут испытывать серьезные задержки при загрузке страниц или вообще перестать работать на несколько часов. Это может вылиться в ощутимые убытки, снижение лояльности, репутационные риски, недополученную прибыль.
По
Если же сайт онлайн-ритейлера откажет во время крупной распродажи, 1 час простоя равен потере 6% дневной выручки.
Иногда рассчитать, сколько конкретно посетителей ожидается во время распродажи, трудно. Например, в ходе первой в России официальной распродажи в «Черную пятницу» на сайт BlackFriday2013.ru (сейчас он уже не существует) пришли 5 млн человек за три дня — предсказать это было сложно в первый раз, и это повлияло на доступность веб-ресурса. В первый день сайт посетило около 1 млн пользователей. Тогда серверы не справились с нагрузкой, компании пришлось экстренно подключать дополнительные. К счастью, они сумели оперативно устранить проблему — уже утром следующего дня работа сайта была восстановлена, ресурс выдерживал нагрузку.
Есть несколько способов максимально снизить вероятность подобных проблем:
Как избежать проблем с доступностью сайта:
1. Заблаговременное планирование. Американские ритейлеры начинают планирование ноябрьских распродаж еще в августе. К сожалению, не редкость, когда ритейлер решает участвовать в акции в самый последний момент. Но подготовка и масштабирование ИТ-инфраструктуры — это дело не одного дня: могут потребоваться закупка и развертывание дополнительных мощностей, усиление команды, внесение изменений в архитектуру или код. Чем раньше ИТ-отдел узнает о планах по привлечению покупателей, тем ниже вероятность сбоев.
Хорошо, если вы заблаговременно предупредили ИТ-специалистов о готовящейся акции — у них будет возможность дать правильные рекомендации по коррекции активностей в различных каналах или перевести часть нагрузки в облако, если существующая ИТ-инфраструктура не способна выдержать повышенные объемы трафика.
2. Прогноз нагрузок на ИТ-отдел. Представители коммерческого блока, отвечающие за проведение распродаж и акций, сильно помогут своим ИТ-коллегам, если как можно более точно оценят количество клиентов, которых они хотят привлечь по различным каналам. ИТ-департаменту это нужно для оценки различных сценариев, тестирования под нагрузками.
3. «Сглаживание» пиков. Одна из главных рекомендаций со стороны ИТ — это «дозирование» нагрузки. Не стоит запускать одновременно email-рассылки, SMS-пуши, интеграции у блогеров — вместе они спровоцируют мощный всплеск, который повлияет на доступность сайта. При этом большая часть привлеченных посетителей может оказаться простыми любопытствующими, которые откликнулись на рекламный креатив, но не планировали покупать, а зашли «просто посмотреть». Лучше разнести активности по привлечению трафика как по дням, так и по времени дня.
4. Уход от агрессивных призывов к действию. Они могут «перегреть» аудиторию. Дешевый трюк в духе «Только два часа!» или «Только 10 товаров!» на деле может превратиться в недополученную прибыль.Например, один производитель смартфонов однажды во время распродажи предлагал свой флагман за 10 тыс. рос. руб. (около $ 130), но не уточнил, что в рамках акции по этой цене будут проданы только 10 устройств. В итоге на веб-сайт распродажи одновременно пришли многие тысячи покупателей. И из-за такой нагрузки сайт не работал несколько часов.
Получается, что выручили за эту распродажу не много, но получили потребительский негатив и серьезный простой в работе сайта.
5. Коммуникация с администраторами и разработчиками сайта в процессе ажиотажного периода. Нужно сообщать ИТ-департаменту о том, как развивается ситуация прямо во время распродажи. Не должно быть так, что со шквалом клиентов осталась один на один техподдержка.
Например, у нас был такой кейс, когда маркетинговый отдел не предупредил ИТ-команду об интеграции у блогера-миллионника в процессе распродажи. Такого наплыва посетителей никто не ожидал, и со стороны ничего не подозревающей ИТ-команды всплеск выглядел как DDoS-атака. Сайт «упал», в итоге пришлось показывать посетителям статическую версию. Де-факто крупный рекламный бюджет был «слит» на очень дорогой баннер.
У компании должен быть «план Б» — готовим службу доставки
— Традиционно СДЭК загружен заказами в предновогодний период и весь декабрь в целом. Мы начинаем подготовку к следующему сезону сразу после того, как закончился предыдущий. Проводим детальную работу над ошибками: выявляем слабые места, собираем аналитические данные.
Что нужно сделать, чтобы служба доставки справилась с объемом заказов:
1. Подготовить и укомплектовать штат курьеров. В больших курьерских компаниях этим занимаются заблаговременно. Например, у нас набор и обучение курьеров происходит еще в июле, чтобы к ноябрю-декабрю они были в полной готовности.
2. Усилить штат кладовщиков и грузчиков, если у компании есть склады с товаром.
3. Заключить договоры с аутстафферами — т.е. с внештатниками, которые готовы выйти на работу в пиковые периоды нагрузки.
4. Повысить возможности складов. Перед Новым годом поток груза резко возрастает, товары поступают беспрерывно в течение суток. Поэтому мы внимательно следим за тем, чтобы склад обладал буфером и достаточным запасом объема. В таком случае склад не переполняется, а груз разгружается и сортируется вовремя. Насколько повышать складские мощности, зависит от прогнозируемой нагрузки (количества и объемов заказов).
5. Спланировать транспортировку грузов. Мы, например, обязательно предусматриваем наличие «запасных» поставщиков и машин на случай поломок, форс-мажоров и просто повышенного спроса.
6. Подготовить ИТ-отдел. Со стороны ИТ-отдела не допускаются даже кратковременные сбои в работе систем. По этой причине мы вводим мораторий на любые обновления. Координационный центр, в свою очередь, согласовывает плановую нагрузку, обеспечивает необходимое количество резервных поставщиков и операторов, готовых подключиться к работе в случае возникновения очереди обработки звонков.
7. Составить прогноз продаж. Менеджеры по продажам должны предварительно согласовать прогноз продаж с ключевыми клиентами.
8. Скорректировать график. Офисы и пункты выдачи заказов перед Новым годом увеличивают время работы как в течение будних дней, так и в выходные. Разумеется, это предусматрвиает дополнительную оплату за сверхурочную нагрузку для сотрудников.
9. Разработать систему оповещений на случай задержек. Сбои могут случаться даже в самых отлаженных и продуманных системах. Поэтому у компании должен быть «план Б» на случай форс-мажоров. В период пиковой нагрузки нужно ежедневно информировать всю сеть внутри компании и всех клиентов о статусах заказов. Если есть возможность задержки — об этом важно оперативно предупреждать.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Покупатели "обрушивают" сайты и толпятся у касс». Как работают магазины в период новогодних распродаж
Многие компании фиксируют ожидают повышение спроса перед новогодними праздниками. Особенно это касается бизнесов, которые занимаются продажей подарков, одежды,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)