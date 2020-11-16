Лукашенко привлёк российских пропагандистов к подавлению протестов: насколько успешно те справляются? Исследование

Источник материала: KYKY

Лукашенко воспользовался помощью российской пропаганды, когда осознал, что не в состоянии переломить протестные настроения беларусов. А британская аналитическая компания Sociolytics провела комплексное исследование медийного потребления в Беларуси. Социологи захотели понять, настолько эффективен обмен политтехнологиями между российскими и беларускими властями. О том, к каким выводам пришли исследователи, пишет «Медуза».

Исследование проводилось в сентябре — октябре 2020 года и включало в себя онлайн-опрос по репрезентативной выборке (1276 респондентов) и качественное исследование (25 интервью) жителей Беларуси в возрасте от 18 до 65 лет, а также кабинетный анализ медиапотребления по открытым источникам.

Беларусы еще задолго до президентских выборов в 2020 году «осели» в интернете, распрощавшись с понятными Лукашенко источниками информации: телевидением и газетами. 54,3% беларусов предпочитают независимые СМИ и только 29,4% — государственные; остальные 16,3% используют оба источника. Для сравнения: в 2019 году 20% россиян выбирали независимые СМИ, 61,9% — государственные и 18,1% — оба источника (такие числа приводит Kingʼs College London). Картина почти диаметрально противоположная.

Критически переоценить все информационные источники сразу беларусов вынудила первая волна эпидемии ковида — и то, как к ней отнесся Лукашенко, который был главным ньюсмейкером провластных медиа.

Меньше всего гостелевидению, прессе и официальным данным в Беларуси доверяют люди в возрасте от 18 до 34 лет. Для тех, кому еще нет 24, телевидения и печатных СМИ вообще, по сути, не существует. Всю информацию они потребляют из своего социального окружения и через интернет. Но важно, что в последние полгода разница между поколениями в плане предпочтения СМИ и их форматов стирается: старшие чаще обращаются за информацией в онлайн. Попытки Лукашенко решить проблему посредством банального отключения сети во время и после выборов только привлекли к интернет-ресурсам еще больше внимания.

Пропаганду беларуских госСМИ, схожую уже с российской (угрозы со стороны НАТО, ужасы Майдана и так далее) готовы воспринимать совсем малое число людей. Прямо сейчас доля тех, кто доверяет беларускому телевидению и печатным СМИ, составляет не более 12% опрошенных Sociolytics.

Десант пропагандистов из России может побороться за беларусов, испытывающих затруднения с тем, чтобы отличать правду от лжи. Это умение определялось Sociolytics в ходе эксперимента, где участники оценивали достоверность найденных в интернете заголовков из качественных медиа и ресурсов «с низкой социальной ответственностью». Хорошо отличают достоверные материалы от фальсифицированных 54% беларусов. И только 33% чаще ошибаются, чем выбирают настоящие новости.

Российские пропагандисты и политтехнологи пытаются исправить ошибки Лукашенко, который недооценил сетевое общение: они уже создают многочисленные фейковые аккаунты и бот-сети в интернете, выпускающие сотни комментариев ежечасно. Их единственная задача — создать иллюзию массовой уверенности в том, что митингующие ошибаются, а протест захлебнулся. Они стараются максимально демотивировать людей в их самом надежном убежище — в социальном кругу общения. Однако, чтобы изменить мнение 54% реальных людей, которые умеют разбираться в источниках информации, придется предпринять гораздо больше усилий, чем в России.

Певрые итоги новой волны пропаганды не слишком утешительны для ее организаторов. В сентябре 58% опрошенных Sociolytics уже изменили свои медийные предпочтения, и этот тренд продолжается. Из тех беларусов, кто хотя бы иногда смотрел госканалы, 13% стали смотреть их еще реже. Тех, кто стал смотреть чаще, — 6% (при статистической погрешности выборки 3%).

Беларусы едины в своей рассредоточенности. На давление и пропагандистские усилия они успешно отвечают уходом в интернет, мирными протестами, «итальянскими забастовками», остановкой обязательных платежей, альтернативными IT-разработками и бойкотом компаний, поддерживающих государство. Власть же вынуждена каждый день тратить на подавление этого общества огромный и вовсе не бесконечный ресурс, которого ей хватит еще максимум на полгода, как надеются протестно настроенные беларусы.