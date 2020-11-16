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«Минскводоканал» допустил умышленное повреждение системы водоснабжения в Новой Боровой

16.11.2020 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

УП «Минскводоканал» связывает проблемы с водой в микрорайоне Новая Боровая с возможным умышленным повреждением системы водоснабжения, сообщает пресс-службы Мингорисполкома.

«Минскводоканал» допустил умышленное повреждение системы водоснабжения в Новой Боровой

«С целью максимально быстрого выявления причин аварии предприятием проведено обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения», — сказано в сообщении.

Для жителей Новой Боровой организован подвоз питьевой воды.

 
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УП «Минскводоканал» связывает проблемы с водой в микрорайоне Новая Боровая с возможным умышленным повреждением системы водоснабжения, сообщает пресс-службы...
 
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