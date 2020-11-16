«Фольксваген» перевернулся на проспекте Дзержинского в Минске

На проспекте Дзержинского в Минске легковушка врезалась в ограждение и перевернулась, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» двигался в направлении улицы Уманской. В районе пересечения проспекта с улицей Алибегова водитель почувствовал себя плохо, в результате чего совершил наезд на ограждение путепровода.

Пассажирку автомобиля госпитализировали.