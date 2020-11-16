ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi Mi 11 Pro, вероятно, получит 120-герцовый экран и Snapdragon 875

16.11.2020 16:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Xiaomi станет, видимо, одной из компаний, которые первыми представят на рынке смартфоны с новым процессором Snapdragon 875. Предполагается, что на его базе будет построен Xiaomi Mi 11 Pro, который также оборудуют экраном с QHD-разрешением и частотой обновления 120 Гц. Mi 10 Pro, для сравнения, довольствуется разрешением 1080p и частотой 90 ГЦ (герцовка все равно выше, чем у многих конкурентов).

По данным источника, который опубликовал информацию о новом смартфоне Xiaomi, селфи-камера у нового аппарата останется на прежнем месте — в верхнем левом углу экрана. По бокам дисплей получит плавные закругления, от которых производители смартфонов пока отказываться не спешат. Основная камера не претерпит значительных изменений.

Напомним, официальная презентация Snapdragon 875 состоится 1 декабря.

Другим смартфоном с топовым чипом Snapdragon станет, вероятно, OnePlus 9 Pro.

Кстати, в сети уже появились синтетические тесты Snapdragon 875 (как раз на примере OnePlus 9), но они не вселяют особенного оптимизма. Оказалось, что Snapdragon 865 Plus превосходит новинку в задачах, когда задействованы все ядра чипа. Не исключено, что в бенчмарке засветился инженерный образец, не готовый гнать во всю мощь.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB международная версия (серый)
34 отзыва
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
715 р.
39 предложений
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB международная версия (зеленый)
122 отзыва
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
499 р.
37 предложений
Смартфон Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB международная версия с NFC (серый)
10 отзывов
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
429 р.
21 предложение
Сравнить эти товары →
Смартфоны Xiaomi в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi станет, видимо, одной из компаний, которые первыми представят на рынке смартфоны с новым процессором Snapdragon 875. Предполагается, что на его базе будет построен Xiaomi...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цинизм дня: власти рассказали, зачем уничтожили мемориал Роману Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика