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Xiaomi Mi 11 Pro, вероятно, получит 120-герцовый экран и Snapdragon 875
Источник материала: Onliner
Xiaomi станет, видимо, одной из компаний, которые первыми представят на рынке смартфоны с новым процессором Snapdragon 875. Предполагается, что на его базе будет
По данным источника, который опубликовал информацию о новом смартфоне Xiaomi, селфи-камера у нового аппарата останется на прежнем месте — в верхнем левом углу экрана. По бокам дисплей получит плавные закругления, от которых производители смартфонов пока отказываться не спешат. Основная камера не претерпит значительных изменений.
Напомним, официальная презентация Snapdragon 875 состоится 1 декабря.
Другим смартфоном с топовым чипом Snapdragon станет, вероятно, OnePlus 9 Pro.
Кстати, в сети уже появились синтетические тесты Snapdragon 875 (как раз на примере OnePlus 9), но они
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Xiaomi станет, видимо, одной из компаний, которые первыми представят на рынке смартфоны с новым процессором Snapdragon 875. Предполагается, что на его базе будет построен Xiaomi...
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