Xiaomi Mi 11 Pro, вероятно, получит 120-герцовый экран и Snapdragon 875

Источник материала: Onliner Xiaomi станет, видимо, одной из компаний, которые первыми представят на рынке смартфоны с новым процессором Snapdragon 875. Предполагается, что на его базе будет построен Xiaomi Mi 11 Pro, который также оборудуют экраном с QHD-разрешением и частотой обновления 120 Гц. Mi 10 Pro, для сравнения, довольствуется разрешением 1080p и частотой 90 ГЦ (герцовка все равно выше, чем у многих конкурентов).

По данным источника, который опубликовал информацию о новом смартфоне Xiaomi, селфи-камера у нового аппарата останется на прежнем месте — в верхнем левом углу экрана. По бокам дисплей получит плавные закругления, от которых производители смартфонов пока отказываться не спешат. Основная камера не претерпит значительных изменений.

Напомним, официальная презентация Snapdragon 875 состоится 1 декабря.

Другим смартфоном с топовым чипом Snapdragon станет, вероятно, OnePlus 9 Pro.

Кстати, в сети уже появились синтетические тесты Snapdragon 875 (как раз на примере OnePlus 9), но они не вселяют особенного оптимизма. Оказалось, что Snapdragon 865 Plus превосходит новинку в задачах, когда задействованы все ядра чипа. Не исключено, что в бенчмарке засветился инженерный образец, не готовый гнать во всю мощь.