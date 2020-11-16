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Кейт Миддлтон в старом блейзере Zara спровоцировала критику в сети

16.11.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон неожиданно нарвалась на критику поклонников: в сети не оценили ее появление в старом и бюджетном наряде из масс-маркета. 

© AFP 2020 / VICTORIA JONES
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Миддлтон давно заслужила звание не только фаворитки королевы, но и иконы моды и стиля. Но не все образы герцогини вызывают восторженные отклики британцев: поклонники уже упрекали Миддлтон за копирование Меган Маркл и выходы в старых нарядах. И вот теперь - излишнюю приверженность к бюджетным брендам.

В сети обсуждают новое появление Миддлтон в старом блейзере от Zara: в таком образе герцогиня записала видеообращение для всех участников "карантинной" фотовыставки Hold Still.

Внимательные зрители заметили, что в красном блейзере герцогиня посетила Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, после чего рекомендовали ей сменить стилиста и позабыть о масс-маркете. 

"Кейт, пора сжечь пиджак"; "Zara - это не по-королевски"; "снова сэкономила"; "мы обожаем тебя, но куда пропал Givenchy?", – прокомментировали в сети.

Еще одним примечательным элементом образа стало украшение Миддлтон: "детское" колье с инициалами, которое обсуждали в сети в начале осени.

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Пользователи социальных сетей обвинили герцогиню в излишней любви к масс-маркету и усомнились в профессионализме ее стилиста.
 
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