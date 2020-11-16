|
Кейт Миддлтон в старом блейзере Zara спровоцировала критику в сети
16.11.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон неожиданно нарвалась на критику поклонников: в сети не оценили ее появление в старом и бюджетном наряде из масс-маркета.
© AFP 2020 / VICTORIA JONES
Миддлтон давно заслужила звание не только фаворитки королевы, но и иконы моды и стиля. Но не все образы герцогини вызывают восторженные отклики британцев: поклонники уже упрекали Миддлтон за копирование Меган Маркл и выходы в старых нарядах. И вот теперь - излишнюю приверженность к бюджетным брендам.
В сети обсуждают новое появление Миддлтон в старом блейзере от Zara: в таком образе герцогиня записала видеообращение для всех участников "карантинной" фотовыставки Hold Still.
Внимательные зрители заметили, что в красном блейзере герцогиня посетила Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, после чего рекомендовали ей сменить стилиста и позабыть о масс-маркете.
"Кейт, пора сжечь пиджак"; "Zara - это не по-королевски"; "снова сэкономила"; "мы обожаем тебя, но куда пропал Givenchy?", – прокомментировали в сети.
Еще одним примечательным элементом образа стало
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей обвинили герцогиню в излишней любви к масс-маркету и усомнились в профессионализме ее стилиста.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)