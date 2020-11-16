|
Первый за 9 лет: SpaceX запустили американский комический корабль на МКС
16.11.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Четыре космонавта на корабле Crew Dragon (экипаж дракона - Sputnik) в минувшее воскресенье отправились к Международной космической станции (МКС), трансляция события велась на
На борту корабля находится экипаж из четырех человек: американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннона Уокера, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Команду корабля прозвали Resilience, что в переводе с английского обозначает "стойкость".
Ракета Falcon 9, принадлежащая американской компании SpaceX, отправилась на МКС в 19:27 по американскому времени. Место вылета - космодром на мысе Канаверал. Изначально пуск корабля
Ожидается, что космонавты приземлятся на МКС в 23:00 понедельника по американскому времени. Экипаж проведет на орбите полгода.
Первая ракета за 9 лет
С 2011 года НАСА прекратила запуск американских космических шаттлов - программу, существовавшую в США с 1969-го года. Шаттлы были предназначены для многоразовой перевозки грузов. Таким образом, начиная с 2011 года, единственным "транспортом" до МКС были российские корабли "Союз".
© Sputnik / Валерий Мельников
Запуск Crew Dragon - первый за девять лет пилотируемый полет, стартовавший с американской территории, ему предшествовал лишь испытательный пуск, который прошел с мая по август этого года.
Сейчас на станции находится интернациональная команда космонавтов - россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.
Первый космический корабль
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экипаж корабля получил прозвище Resilience (стойкость - Sputnik). Начиная с 2011 года, американские астронавты доставлялись на орбиту исключительно российскими" Союзами".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)