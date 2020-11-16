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Первый за 9 лет: SpaceX запустили американский комический корабль на МКС

16.11.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Четыре космонавта на корабле Crew Dragon (экипаж дракона - Sputnik) в минувшее воскресенье отправились к Международной космической станции (МКС), трансляция события велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

На борту корабля находится экипаж из четырех человек: американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннона Уокера, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Команду корабля прозвали Resilience, что в переводе с английского обозначает "стойкость".

Ракета Falcon 9, принадлежащая американской компании SpaceX, отправилась на МКС в 19:27 по американскому времени. Место вылета - космодром на мысе Канаверал. Изначально пуск корабля планировался на 14 ноября, однако отправить ракету на МКС вовремя помешали погодные условия.

Ожидается, что космонавты приземлятся на МКС в 23:00 понедельника по американскому времени. Экипаж проведет на орбите полгода.

Первая ракета за 9 лет

С 2011 года НАСА прекратила запуск американских космических шаттлов - программу, существовавшую в США с 1969-го года. Шаттлы были предназначены для многоразовой перевозки грузов. Таким образом, начиная с 2011 года, единственным "транспортом" до МКС были российские корабли "Союз".

© Sputnik / Валерий Мельников
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Запуск Crew Dragon - первый за девять лет пилотируемый полет, стартовавший с американской территории, ему предшествовал лишь испытательный пуск, который прошел с мая по август этого года. 

Сейчас на станции находится интернациональная команда космонавтов - россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.

Первый космический корабль прибыл на МКС 20 лет назад. С тех пор на станции побывало 64 экипажа, готовится к полету 65-й, в состав которого войдет уроженец Беларуси Олег Новицкий.

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Экипаж корабля получил прозвище Resilience (стойкость - Sputnik). Начиная с 2011 года, американские астронавты доставлялись на орбиту исключительно российскими" Союзами".
 
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