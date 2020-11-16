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Временный поверенный в делах США посетил ПВТ

16.11.2020 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: park.by

США - крупнейший рынок и инвестор для Парка высоких технологий. Как будет развиваться сотрудничество, учитывая политический кризис в Беларуси?

Как сообщает пресс-служба ПВТ, 16 ноября состоялась встреча директора ПВТ Всеволода Янчевского с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком.

Релиз по итогам встречи довольно лаконичен. В нем говорится, что стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-американского сотрудничества в сфере ИТ и высоких технологий. Джеффри Джук подчеркнул, что американская сторона поддерживает активное развитие Парка и расширение присутствия американских компаний в ПВТ. «В ходе встречи было отмечено, что благоприятный деловой климат и стабильный правовой режим имеют решающее значение для американского бизнеса в Беларуси и являются важными факторами для будущих инвестиций и расширения взаимодействия», - говорится в сообщении.

За 9 месяцев 2020 г. экспорт компаний ПВТ в США достиг 816 млн долларов. По итогам 2019 г. этот показатель превысил 945 млн долларов, что составило 43% от всего экспорта резидентов ПВТ. Сегодня в Парке сосредоточено более 70 компаний с американским капиталом.

 
 
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США - крупнейший рынок и инвестор для Парка высоких технологий. Как будет развиваться сотрудничество, учитывая политический кризис в Беларуси?
 
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