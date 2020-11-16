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Министр: падение экономики замедлилось, сохранена стабильность
Источник материала: Myfin
Благодаря принятому решению не закрывать производства удалось
заметно смягчить последствия эпидемии
для наших предприятий и в целом для
По данным министра, положительное сальдо внешней торговли достигло $1,5 млрд.
Александр Червяков также отметил, что несмотря на искусственно созданные шоки, на финансовом рынке сохранена макросбалансированность.
Что в итоге?
Министр экономики прогнозирует, что белорусская экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню 2019 года. В 2019 году рост экономики составил 1,2%.
Ранее сообщалось, в январе-сентябре 2020 года ВВП Беларуси снизился на 1,3%.
Источник: Myfin.by
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ВВП Беларуси в январе-октябре 2020 года снизился на 1,1% после сокращения на 1,8% в первом полугодии этого года. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков. По...
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