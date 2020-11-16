Министр: падение экономики замедлилось, сохранена стабильность

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Благодаря принятому решению не закрывать производства удалось заметно смягчить последствия эпидемии для наших предприятий и в целом для экономики . Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Об этом сказано в опубликованном обращении министра к деловому сообществу страны в связи с открытием Всемирной недели предпринимательства.

По данным министра, положительное сальдо внешней торговли достигло $1,5 млрд.

Александр Червяков также отметил, что несмотря на искусственно созданные шоки, на финансовом рынке сохранена макросбалансированность.

Что в итоге?

Министр экономики прогнозирует, что белорусская экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню 2019 года. В 2019 году рост экономики составил 1,2%.

Ранее сообщалось, в январе-сентябре 2020 года ВВП Беларуси снизился на 1,3%.