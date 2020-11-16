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Министр: падение экономики замедлилось, сохранена стабильность

16.11.2020 16:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Благодаря принятому решению не закрывать производства удалось заметно смягчить последствия эпидемии для наших предприятий и в целом для экономики. Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Об этом сказано в опубликованном обращении министра к деловому сообществу страны в связи с открытием Всемирной недели предпринимательства.

По данным министра, положительное сальдо внешней торговли достигло $1,5 млрд.

Александр Червяков также отметил, что несмотря на искусственно созданные шоки, на финансовом рынке сохранена макросбалансированность.

Что в итоге?

Министр экономики прогнозирует, что белорусская экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню 2019 года. В 2019 году рост экономики составил 1,2%.

Ранее сообщалось, в январе-сентябре 2020 года ВВП Беларуси снизился на 1,3%.

Источник: Myfin.by
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ВВП Беларуси в январе-октябре 2020 года снизился на 1,1% после сокращения на 1,8% в первом полугодии этого года. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков. По...
 
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