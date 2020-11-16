Приорбанк предлагает полгода не платить комиссию за перечисление зарплаты

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Чтобы все оформить, необязательно ехать в отделение – специалисты привезут документы прямо в офис. Зарплаты зачисляют централизованно в течение минуты, а все программы легко интегрируются с 1С.



Из новшеств – возможность через интернет-банк автоматически рассылать сотрудникам расчетные листки. Для этого надо загрузить файл с информацией в интернет-банк для юридических лиц, после чего листки будут доступны сотрудникам в мобильном приложении.

Сотрудники могут выбрать подходящий вариант обслуживания. По зарплатным карточкам в пакете доступны манибэк, программы лояльности, скидки на банковские услуги. В интернет-банке можно обменивать валюту по более выгодным курсам, без комиссии переводить деньги на карточки Приорбанка, бесплатно пополнять баланс и выпускать виртуальные карточки для оплаты в интернете.

«Специальное предложение поможет новым ИП и юрлицам в становлении и развитии бизнеса. Мы постарались сделать более комфортной работу руководителей и бухгалтеров, которые, в частности, могут централизованно рассылать расчетные листки. Сотрудники также оценят выгоду обслуживания в Приорбанке: много акций, широкая сеть партнеров по программам лояльности, интернет-банк, который мы постоянно совершенствуем», – отмечают в Приорбанке.

Напомним, ранее Приорбанк предложил новым клиентам 3 месяца бесплатно пользоваться любым пакетом. Предложение также действует до 31 декабря 2020 года.