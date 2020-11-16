В Минске восстановили Кальварийскую башню

В центре Минска восстановлена большая часовая башня. Находится она в культурно-деловом квартале «К-21» у станции метро «Молодёжная». При реконструкции специалисты «Белреконструкции» использовали оригинальный кирпич послевоенной постройки.

Кальварийская башня стала символом культурно-делового квартала «К21» на месте бывшего производства «Минскдрева». Застройщик взялся вернуть к жизни образец индустриальной послевоенной архитектуры, но осовременил его модной урбанистической концепцией. Обветшалые цеха отвели под офисы, магазины и рестораны, а дворовое пространство превращают в место для отдыха, уличной еды, концертов и выставок. Реставрация идет больше полугода и еще не завершена полностью.

Раньше в башне размещалась лифтовая шахта, по которой возили древесину и готовую мебель. Сейчас здесь находится лестница, а часть пространства заняла танцевальная школа. Высота Кальварийской башни достигает 18 метров, а ее верхушку украшают большие часы с циферблатом диаметром в полтора метра. На башню водрузили флюгер – петуха ручной работы.

«Минск получил уникальную часовую башню со своей историей. Мы бережно отнеслись к строению, чтобы оно выглядело почти точь-в-точь, как в послевоенные годы. Для этого применили местный кирпич и сохранили первоначальный цвет. Для нас это нечто большее, чем просто проект. Мы загорелись идеей соединить в Минске прошлое и будущее, создав современный кластер, как в Лондоне, Берлине или Москве», – поясняет директор «Белреконструкции» Сергей Нестеров.

При реставрации использованы кирпич и металл, оставшиеся от корпусов бывшего мебельного завода. Башня получила новую крышу из керамической черепицы и под другим углом наклона. Появились выступающие пилоны, а всю конструкцию слегка приподняли.

Для Минска это новый опыт восстановления и преобразования промышленной застройки. Застройщик постарался гармонично встроить современную инфраструктуру в исторический антураж. Новый квартал может стать площадкой для новаторов из разных отраслей: IT, бизнеса, стартапов, культуры и искусства.

Часы создали в белорусской мастерской, изготовив все механические части: циферблат, стрелки и поворотный механизм. А вот высокоточная электроника приехала из Италии. Для надежности часы синхронизируют время через интернет, а работать могут даже в суровый холод – до 40 градусов мороза.

Вскоре в квартале «К-21» появится еще одна башня – во внутреннем дворике. Сейчас над ней работают строители. Она будет выше – вытянется на 22 метра, а вместо кирпича используют бетон. Внутри разместится кафе или небольшой магазин, а снаружи установят башенные часы.

«Башни мне нравятся с детства, ведь они «оживляют» городское пространство. Если мы пройдемся по Вильнюсу, Вене или любому немецкому городу, то увидим места, в которых кипит общественная жизнь: люди общаются, играют, едят, танцуют. Нечто подобное мы хотим развивать и в Минске», – признается руководитель квартала «К-21».

Наполнять исторический квартал планируют не только офисами с магазинами. В будущем здесь видят арт-галереи, учебные центры и творческие лаборатории для молодых специалистов.