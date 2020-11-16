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"Нам не нужен такой хоккей!": Басков и Шакута - невъездные в Латвию

16.11.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Дмитрий Шакута внесены в список невъездных в Латвию, об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Нам не нужен такой хоккей!": Басков и Шакута - невъездные в Латвию
В сообщении отмечается, что такое решение принято на основании пункта 2 статьи 61 закона об иммиграции.

"Я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Процитирую классика: "Нам не нужен такой хоккей!", - написал Ринкевичс, публикуя документ.
 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Дмитрий Шакута внесены в список невъездных в Латвию, об этом в...
 
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