Хацкевич: Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство

— Где сейчас ваш дом — Киев? Минск?





— На сегодняшний день мой дом – Волгоград (Россия), но семья живёт в Киеве.





— На родине часто бываете?





— Последний раз был два года назад. В Беларуси остались мама и папа. В прошлом году они гостили у меня в Киеве.





— Не могу не спросить о происходящем в Беларуси.





— Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей.





По-моему, Мандела сказал: «Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создаёт нацию». Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это значит одно: простой народ довели.







