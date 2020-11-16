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Хацкевич: Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство

16.11.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав у людей», - заявил в интервью «Чемпионату» Александр Хацкевич

— Где сейчас ваш дом — Киев? Минск?

— На сегодняшний день мой дом – Волгоград (Россия), но семья живёт в Киеве.

— На родине часто бываете?

— Последний раз был два года назад. В Беларуси остались мама и папа. В прошлом году они гостили у меня в Киеве.

— Не могу не спросить о происходящем в Беларуси.

— Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей. 

По-моему, Мандела сказал: «Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создаёт нацию». Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это значит одно: простой народ довели.
 
Теги: Минск
 
 
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«Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав у людей», - заявил в интервью «Чемпионату» Александр Хацкевич
 
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