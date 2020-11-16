"Вас депортируют. Простите". Жителя Хойников выслали из страны после "суток" за мирный протест

Он отсидел пять суток, вышел на свободу и больше не участвовал в митингах. Однако спустя три месяца его уведомили о высылке из страны и дали на сборы три дня.





Сильные Новости » разбирались в ситуации. Молодой человек не понимает, почему ему пришлось на год покинуть Беларусь и на каких основаниях его выслали из страны за один протокол за административное нарушение по статье 23.34 КоАП. «» разбирались в ситуации.





«Иногда я забываю, что у меня российское гражданство. Я родился, вырос, учился и жил в Беларуси, в Хойниках. У меня есть вид на жительство, благодаря которым у меня такие же права, как и у белорусов. После пяти правонарушений за год выносится вопрос о депортации. У меня ни одного нарушения за последний год, за исключением 9 августа.





Я уточнял у прокурора вопрос депортации. Мне сказали, что шансы на высылку равны нулю. То же самое мне сказал сотрудник МВД, мол, за его 20-летнюю службу

никого не высылали из страны за одно нарушение»,

— рассказывает Дмитрий.





«Сутки» после задержания Дмитрий отбывал на Окрестина. Ему, как он говорит, повезло. Привезли задержанных поздно вечером, ночь они простояли во дворике. Парня посадили в камеру с независимыми наблюдателями, их не били. Хотя из соседних камер доносились крики. Дмитрий говорит, было страшно.





«Присудили 15 суток. Отсидел пять под подписку, что не буду ходить на акции. Некоторое время работал и жил в Минске, но пришлось вернуться в Хойники. Меня стали часто вызывать на беседы в органы.





Жил спокойно, на митинги не ходил, но вдруг узнал о высылке. Меня уведомили 4 ноября, а 7 числа меня не должно было быть в стране. Мне объяснили это так: документы шли долго, сотрудники органов разгребались с завалами.





«Нам пришли наконец-то бумаги, вас депортируют. Простите» — вот, что я услышал от сотрудников правоохранительных органов», — делится своей историей с «Сильными Новостями» Дмитрий Куличок.





Молодой человек мог обжаловать решение, но не верил в это. Сейчас Дмитрий находится в России у родственников, устроился на работу. Через год планирует вернуться в Беларусь, но не исключает, что за это время что-то может измениться.





«Тяжело осознавать, что меня депортировали. Близкие тяжело это приняли, особенно мама и сестра. Друзья меня поддерживают», — говорит парень.





За комментарием по данному делу «Сильные Новости» обратились к юристу Анне Павлюк:





— Иностранец может быть выслан из страны в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации.





Решение о высылке принимается органом внутренних дел или органом государственной безопасности. При этом прямо не регламентируется количество административных правонарушений, преступлений для принятия решения о высылке. Высылка может быть осуществлена путем добровольного выезда иностранца или в принудительном порядке.





При этом надо разграничивать высылку и депортацию. В случае Дмитрия, исходя из документов, речь идёт именно о высылке. Депортация — это вид административного взыскания. Он мог обжаловать это решение сейчас и отсрочить его вступление. Второй вариант — сейчас он может попытаться ходатайствовать о сокращении срока, когда ему можно вернуться в Беларусь.