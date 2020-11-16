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Новый Nissan Qashqai оснастят гибридной системой e-Power

16.11.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Nissan поделилась первыми подробностями о кроссовере Qashqai третьего поколения, сопроводив информацию официальными снимками закамуфлированных прототипов, проходящих доводочные испытания.


В общем и целом автомобиль сохранит свой привычный образ, но получит облегченный и при этом более жесткий кузов с увеличенной на 50% долей высокопрочных сортов стали в конструкции. Передние и задние двери, крылья спереди и капот будут изготовлены из алюминия, а багажная дверь из композитных материалов — в итоге «паркетник» станет на 60 кг легче нынешнего автомобиля.


Третий Qashqai, который сменит модель образца 2013 года, разрабатывается на новой платформе CMF-C, шасси — с модернизированной передней подвеской, сохранившей стойки McPherson, задней скручивающейся балкой у версий с передним приводом или многорычажной схемой у полноприводных модификаций. Колесные диски — диаметром 19 или 20 дюймов в зависимости от версии.


Новый Qashqai получит адаптивные матричные фары и усовершенствованный вариант шоссейного автопилота ProPilot, который будет использовать данные навигационные фары.


Из европейской гаммы модели исчезнут дизельные моторы, а остальные варианты Qashqai будут гибридными. В первом случае речь идет о бензиновом турбодвигателе объемом 1,3 л и с двумя вариантами мощности, у которого будет мягкогибридная надстройка (12-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и компактная батарея под полом). Также новый кроссовер получит гибридную установку e-Power последовательного типа — в движение машину будет приводить электродвигатель, а бензиновый мотор небольшого объема с колесами никак не связан и необходим в качестве генератора для подзарядки батарей. Характеристики такой установки компания озвучит позже.


На европейском рынке продажи нового Qashqai начнутся в начале следующего года. Когда смена поколений затронет кроссовер для рынка ТС, выпускаемый на питерском заводе Nissan, пока неизвестно.

 
 
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Компания Nissan поделилась первыми подробностями о кроссовере Qashqai третьего поколения, сопроводив информацию официальными снимками закамуфлированных прототипов,...
 
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