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Ресторатор Владислав Луневич уехал из Беларуси
Источник материала: Tut.by
Известный столичный ресторатор Владислав Луневич уехал из Беларуси после того, как
В воскресенье, 15 ноября, большинство проектов Луневича в Минске закрылись. Это заведения Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо» на Октябрьской, «Лаўка», Let it be и BakeZavod. Работает лишь «Дэпо» на Зыбицкой. Сегодня Владислав написал у себя в Facebook, что вынужден уехать, и поблагодарил гостей за слова поддержки и благодарности, которые получил за последние дни.
— Да, я уехал, но головой, сердцем и душой продолжаю быть в Минске. Знайте, делается все, чтобы вернуть наши заведения к жизни!
Наши читатели вспомнили, что 7 ноября в своем Twitter Влад
Напомним, Владислав отказался комментировать TUT.BY вопрос о закрытии своих проектов.
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Известный столичный ресторатор Владислав Луневич уехал из Беларуси после того, как объявил о закрытии своих проектов. Теперь он находится в Киеве. Об этом...
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