Известный столичный ресторатор Владислав Луневич уехал из Беларуси после того, как объявил о закрытии своих проектов. Теперь он находится в Киеве. Об этом бизнесмен сообщил у себя в социальных сетях.



Владислав Луневич. Фото: vk.com/vlad.lunevich

В воскресенье, 15 ноября, большинство проектов Луневича в Минске закрылись. Это заведения Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо» на Октябрьской, «Лаўка», Let it be и BakeZavod. Работает лишь «Дэпо» на Зыбицкой. Сегодня Владислав написал у себя в Facebook, что вынужден уехать, и поблагодарил гостей за слова поддержки и благодарности, которые получил за последние дни.

— Да, я уехал, но головой, сердцем и душой продолжаю быть в Минске. Знайте, делается все, чтобы вернуть наши заведения к жизни!

Наши читатели вспомнили, что 7 ноября в своем Twitter Влад писал : «В принципе, Underdog и в Киеве бы ок смотрелся». Заявление это или шутка, мы не знаем.

Напомним, Владислав отказался комментировать TUT.BY вопрос о закрытии своих проектов.