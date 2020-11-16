Минобороны хотело купить для ССО автожиры почти на 800 тысяч рублей. Рассказываем, что это такое

Источник материала: Tut.by

На сайте госзакупок появился крайне интересный лот от Министерства обороны. Для Сил специальных операций планировалось приобрести два воздушных судна — автожира. 42.TUT.BY рассказывает, что это и зачем нужно.



Современный легкий автожир. Иллюстративное фото: wikimedia.org

28 октября Министерство обороны Республики Беларусь открыло электронный аукцион по покупке двух автожиров. Ведомство было готово потратить на все 786 800 рублей. Несколько дней спустя аукцион был признан несостоявшимся — однако транспорт, который планировалось приобрести, довольно необычен для нашей страны и заслуживает того, чтобы поговорить о нем отдельно.

Что такое вообще автожир?

Популярными автожиры не были никогда — многим людям неизвестно даже само название этого воздушного транспорта. Внешне автожир (он же гирокоптер, гироплан, ротаплан) несколько напоминает обычный легкий вертолет — такой же несущий винт или ротор сверху и рулевой/толкающий винт меньшего размера сзади (или тянущий спереди, но такие модели редки). Однако есть ключевая разница: несущий ротор вращается не благодаря работе двигателя — на лопасти воздействует встречный поток воздуха, и они раскручиваются самостоятельно. Отсюда и название аппарата («авто» значит «сам»).

Это дает гирокоптеру весомые преимущества перед самолетом или вертолетом. Во-первых, автожир тратит топливо только на вращение толкающего винта — и, соответственно, очень экономичен. Расход топлива у легкого гирокоптера сравним с таковым у внедорожников — вертолеты и самолеты тратят намного больше горючего.

Простота конструкции и управления машиной несравнимы с пилотированием вертолета или самолета — на автожире может летать буквально каждый, особой подготовки для этого не требуется.

Также, если с двигателем автожира что-то случится, он не рухнет камнем — встречный поток воздуха от остановки мотора никуда не денется, и несущий ротор продолжит вращаться, что позволит совершить относительно мягкую посадку.

Правда, о вертикальном взлете и посадке можно сразу же забыть. Чтобы винт автожира «поймал» встречный поток воздуха, летательному аппарату необходим разбег — правда, значительно меньший, чем у самолета, всего в несколько десятков метров. Вертикальная посадка теоретически возможна, но используется очень редко.

Как появились автожиры?

Первые серийные автожиры появились раньше, чем пошли в серию первые удачные вертолеты. Изобретателем гирокоптера стал испанец Хуан де ла Сиерва, первый действующий аппарат Cierva C.4 он собрал в 1923 году. Машина могла летать со скоростью до 1923 года и заинтересовала авиастроителей — следующую свою модель де ла Сиерва строил уже будучи сотрудником британского самолетостроительного гиганта Avro.

Гирокоптер Cierva C.8 умел разгоняться до 160 километров в час, летать на 400 километров и в перспективе мог пригодиться военным. Автожир оснащался системой предварительной раскрутки несущего винта (техники, если такие находились поблизости, вытягивали бечеву, намотанную на вал — сейчас так запускают некоторые модели игрушечных вертолетов), поэтому разбег машине требовался совсем малый, всего 15 метров.

Долгое время головной болью конструкторов была безопасная посадка — когда вращение винта замедлялось, рули на автожире практически не работали, и автожир очень плохо управлялся. К 1932 году в модели Cierva C.30 проблемы были решены, хотя машина существенно усложнилась. Автожир весил 820 килограммов, мог висеть в воздухе до четырех часов и развивал скорость в 177 километров.

К началу тридцатых автожирами заинтересовались разные страны, включая США и СССР. В Штатах для гирокоптера местной конструкции Kellett K-2 (созданного на базе С.30) соорудили даже ВПП на крыше Филадельфийского почтамта — машина доставляла почту.

В Советском Союзе, взяв за основу Cierva C.8, также начали разрабатывать собственные автожиры. Первый советский гирокоптер создавал инженер Николай Камов — тот самый, чьи вертолеты «Ка» стали потом классикой — в соавторстве с авиаконструктором Николаем Скржинским. Аппарат КАСКР-1 больше напоминал самолет, чем вертолет, так как имел крылья.



Фото: wikipedia.org

Самая известная модель советских автожиров, А-7, хоть и использовалась в сельском хозяйстве, легко могла быть перепрофилирована для военных нужд. Для этого в аппарате было предусмотрено место для трех пулеметов — курсовой и спарка в задней части гирокоптера. А под крыльями можно было подвешивать 400 килограммов бомб или шесть реактивных снарядов.

Почему автожиры не стали основным видом боевой авиации?

Однако чем совершеннее и тяжелее становились автожиры, тем меньше были заметны их изначальные преимущества: экономичность, простота в производстве и управлении. Тяжелый автожир был во всем лучше легкого и представлял собой по сути довольно плохой и малоэффективный самолет с низкой скоростью. В результате к концу 30-х годов от производства автожиров в СССР отказались.

Военная карьера гирокоптеров по всему миру оказалась так себе. Легкие самолеты сплошь и рядом оказывались удобнее автожиров аналогичных габаритов. Британцы использовали модель С. 40 от того же де ла Сиервы для проверки точности радиолокаторов.

Американцы гоняли «Келлетты» как связных. А перед высадкой в Нормандии разрабатывали причудливые конструкции, в которых хвост и винт автожира надевались на обычный внедорожник «Виллис». В итоге от экзотики решили отказаться, ограничившись обычными воздушными десантами.

В СССР имеющиеся А-7 пытались использовать как ударные машины на фронтах финской, а потом Великой Отечественной войны, но каждый раз без особого успеха.

В Японии, более всех поверивших в автожиры, с их помощью вели разведку и пробовали бороться с помощью гирокоптеров с вражескими подлодками — опять-таки, без блеска. Немцы мечтали о «подводных авианосцах», чтобы запускать автожиры с субмарин, но как-то не получилось.

После войны мир наконец-то освоил вертолеты, и автожиры надолго ушли в тень — геликоптеры оказались лучше во всем. Однако полного исчезновения автожиров так и не произошло: машины по сути вернулись к истокам. Современные автожиры — это предельно легкие аппараты со сравнительно ничтожным расходом топлива, поднимающие одного-двух человек и простые в управлении и обслуживании.

Умеют они немного — в основном нишей гирокоптеров остается разведка. Однако такие машинки позволяют обзавестись своей «авиацией» любому роду войск. В нашем случае — 5-й бригаде ССО из Марьиной Горки.

Какие именно автожиры пытались купить для 5-й бригады?

Конкретная модель автожиров, которые пытались приобрести для Сил специальных операций, в документах, приложенных к аукциону, не указана. Однако технические характеристики искомой машины известны — и полностью укладываются в концепцию легкого простого разведывательного летательного аппарата.

Итак, вот каким должны были быть новые автожиры:

масса не более двух тонн;

экипаж — два человека;

мощность двигателя — от 115 лошадиных сил;

топливо — бензин АИ-95-К5-Евро, расход — не более 28 литров за час полета;

габариты — не более чем 5x2x2,9 метра;

диаметр несущего винта — 8,5−8,6 метра;

взлетный вес, кг — от 535 килограммов;

скорость — от 160 километров в час;

разбег не более чем в 120 метров и пробег при посадке до 20 метров.

Установка вооружения, помимо личного оружия, по-видимому, не предусматривалась. В документах к аукциону указано, что «конструкция кабины должна обеспечивать выполнение полетов с демонтированными дверями и ведение стрельбы из штатного оружия (автомат АКС-74, пулемет ПКМ или их аналоги)».

Окрашиваться автожиры должны вот так:



Изображение взято из документов к аукциону на сайте госзакупок

Словом, перед нами запрос на типичную легкую разведывательную машину, ударный потенциал которой ограничивается возможностью экипажа (вернее, одного из его членов — второй управляет автожиром) стрелять из своего автомата или пулемета.