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Фонд солидарности запустил кампанию помощи тем, чьи счета заблокировали из-за переводов от BY_help

16.11.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После блокировки счетов белорусов, получавших помощь от кампании BY_help, в Фонде солидарности запустили новую инициативу. Она напрямую связывает тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто готов ее оказать. Кроме того, Фонд солидарности BYSOL, ранее оказывавший помощь тем, кто лишился работы по политическим мотивам, теперь будет помогать и различным инициативам по развитию гражданского общества, например дворовым инициативам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

После блокировки счетов Фонд солидарности BYSOL запустил кампанию прямой финансовой взаимопомощи.

— Белорусская банковская система захвачена силовиками. Банковские счета людей, получившие помощь от кампании BY_help, заблокированы, а суммы на них арестованы. В большинстве случаев это были платежи в пользу избитых, раненых и изнасилованных силовиками людей, и арест счетов стал повторной репрессией со стороны властей.
Во многих случаях на эти карты кроме помощи от кампании приходили и иные выплаты: зарплаты, социальные пособия, и т. д. В связи с блокировкой счетов люди оказались без средств к существованию, — объясняют создатели кампании.

Те, кому в сложившейся ситуации нужна помощь, и те, кто готов помочь, могут заполнить небольшую гугл-форму. После этого организаторы свяжут жертвователей с пострадавшими. На утро понедельника анкеты заполнили 110 пострадавших и 173 желающих помочь.

Помимо этого у Фонда солидарности BYSOL появился новый сбор на Facebook. Это связано с тем, что предыдущий сбор «закрылся, исчерпав максимальный срок своей жизни». Также у сбора появились новые цели.

— Мы продолжаем принимать заявки от уволенных и отчисленных по политическим причинам. Но теперь каждая организованная низовая структура (дворовые чаты, профессиональные объединения врачей, учителей, артистов и т. п.) может также обратиться за поддержкой фонда, — комментирует сооснователь BYSOL Андрей Стрижак.

Поддержку можно получить на информационные кампании, дворовые инициативы, акции, манифестации и флешмобы, другие инициативы по развитию гражданского общества. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту info@bysol.org и в свободной форме рассказать, что именно вы собираетесь сделать и сколько это будет стоить. После прохождения быстрой верификации кампания получит поддержку от фонда.

Если вы оказались в числе тех, у кого заблокировали счета из-за перевода от BY_help или располагаете какой-либо информацией по этому вопросу, то напишите, пожалуйста, нам на @bobkov_tut

 
 
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Также в фонде расширили список тех, кто может получить выплаты. Среди них, например, дворовые инициативы.
 
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