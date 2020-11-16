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Фонд солидарности запустил кампанию помощи тем, чьи счета заблокировали из-за переводов от BY_help
Источник материала: Tut.by
После
После блокировки счетов Фонд солидарности BYSOL запустил кампанию прямой финансовой взаимопомощи.
— Белорусская банковская система захвачена силовиками. Банковские счета людей, получившие помощь от кампании BY_help, заблокированы, а суммы на них арестованы. В большинстве случаев это были платежи в пользу избитых, раненых и изнасилованных силовиками людей, и арест счетов стал повторной репрессией со стороны властей.
Те, кому в сложившейся ситуации нужна помощь, и те, кто готов помочь, могут заполнить небольшую
Помимо этого у Фонда солидарности BYSOL появился
— Мы продолжаем принимать заявки от уволенных и отчисленных по политическим причинам. Но теперь каждая организованная низовая структура (дворовые чаты, профессиональные объединения врачей, учителей, артистов и т. п.) может также обратиться за поддержкой фонда, — комментирует сооснователь BYSOL Андрей Стрижак.
Поддержку можно получить на информационные кампании, дворовые инициативы, акции, манифестации и флешмобы, другие инициативы по развитию гражданского общества. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту info@bysol.org и в свободной форме рассказать, что именно вы собираетесь сделать и сколько это будет стоить. После прохождения быстрой верификации кампания получит поддержку от фонда.
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Также в фонде расширили список тех, кто может получить выплаты. Среди них, например, дворовые инициативы.
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