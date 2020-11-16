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Баскову и Шакуте запретили въезд в Латвию
Источник материала: Tut.by
Глава ФХБ Дмитрий Басков внесен в список невъездных в Латвию наряду с известным кикбоксером Дмитрием Шакутой. Такое решение принял министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.
«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитата из классика: „Такой хоккей нам не нужен!“
Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим черные списки, включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси», —
Напомним, людей, похожих на Баскова и Шакуту,
Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге в мае 2021 года. В ближайшие дни Совет ИИХФ может принять решение об изменении его формата: соревнование может быть перенесено из Беларуси.
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