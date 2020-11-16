Главе ФХБ Баскову и кикбоксеру Шакуте запретили въезд в Латвию

Главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и известный кикбоксер Дмитрий Шакута внесены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Такое решение принял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.





"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Процитирую классика: «Нам не нужен такой хоккей!» — написал Ринкевичс в Твиттере.

Он также опубликовал фотографию документа о запрете на въезд.

«Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим "черные списки", включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси», — добавил Ринкевичс.

Людей, похожих на Баскова и Шакуту, видели 11 ноября при избиении и задержании Романа Бондаренко, который от полученных травм умер 12 ноября в больнице скорой медицинской помощи. Туда его доставили вечером 11 ноября в тяжелом состоянии из Центрального РУВД Минска.