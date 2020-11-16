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Гомельчанина осудили на 10 суток за перепост в Telegram

16.11.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гомельский волонтер Илья Миронов 16 ноября осужден на 10 суток административного ареста за перепост в телеграм-канале информации о проведении цепи солидарности.

Гомельчанина осудили на 10 суток за перепост в Telegram
Фото: katolik.life

Согласно милицейскому протоколу, Миронов 12 ноября разместил в телеграм-канале «Гомель для жизни» информацию о проведении в областном центре цепи солидарности в память о погибшем в Минске Романе Бондаренко.

Илья Миронов свою вину не признал. Он пояснил, что сделал перепост в телеграм-канале записи иного пользователя, который сообщал о планируемой акции протеста в Гомеле на площадке у цирка. «Я просто сделал перепост записи. Вину не признаю, потому что я не согласен с законом о массовых мероприятиях», — пояснил на суде волонтер.

Однако судья Андрей Логунович наказал его арестом на 10 суток по статье 23.34 КоАП — участие или призывы к несанкционированному мероприятию.

Илья Миронов состоит в группе волонтеров, которые помогают задержанным с передачами в ИВС, дежурят в судах и под РОВД, оказывают помощь пострадавшим от репрессий.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомельский волонтер Илья Миронов 16 ноября осужден на 10 суток административного ареста за перепост в телеграм-канале информации о проведении цепи солидарности.
 
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