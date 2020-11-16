СК возбудил еще одно уголовное дело после митинга 15 ноября

Следственный комитет возбудил уголовное дело по «факту действий, грубо нарушающих общественный порядок».





«Фрунзенским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 15 ноября на территории столицы « прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержан ряд граждан, грубо нарушивших общественный порядок». «Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций, — говорится в сообщении. — Также повреждены объекты городской инфраструктуры и транспортные средства сотрудников органов внутренних дел. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности».

В сообщении СК не уточняется, сколько подозреваемых проходит по новому делу.

Как сообщалось, после Марша против террора, который прошел в Минске 1 ноября, Следственный комитет также сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту массовых беспорядков». Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены «об обстоятельствах совершения противоправных действий».

По данным правозащитников, 15 ноября задержано не менее 1278 человек, из них 967 — в Минске. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» дает цифру 1423.