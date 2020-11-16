«Обвиняемый предстал перед судом в инвалидном кресле». Дело о лобовом ДТП по вине молодого водителя

Источник материала: Onliner

Водитель Kia Clarus 28 марта 2020 года ехал вместе с другом в Дисну. На участке дороги Полоцк — Миоры — Браслав на территории Полоцкого района он пошел на обгон трактора. Выехал на встречную полосу и столкнулся с Huyndai Solaris под управлением девушки, в нем ехал годовалый ребенок. На днях состоялся суд по этому делу.

В результате ДТП пострадали все участники происшествия: оба водителя, пассажир Kia (тяжкие травмы), а также девушка 1989 года рождения с годовалым ребенком из Hyundai (у малыша — менее тяжкие травмы).

«Обосновать целесообразность своего маневра на дороге обвиняемый не смог, сославшись на малый водительский стаж, — сообщает Генпрокуратура. — Водительское удостоверение получил в марте 2019 года, автомобиль приобрел в октябре 2019 года. С его слов, из-за невнимательности он не заметил встречную машину, когда приступил к обгону. По словам потерпевшей девушки-водителя, она видела машину обвиняемого. Он два раза пытался выехать на встречную полосу, чтобы обогнать трактор, но возвращался назад. На третий раз он, выехав на встречную полосу движения, совершил столкновение с ее автомобилем».

Все участники ДТП прошли лечение, им были сделаны операции, при этом им еще предстоит длительная реабилитация. Обвиняемый предстал перед судом в инвалидном кресле, поскольку не мог на тот момент самостоятельно передвигаться.

Суд признал водителя Kia виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 317 УК РБ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения»). Поскольку молодой человек совершил преступление по неосторожности, не был ранее судим, принял меры к заглаживанию вреда, суд назначил ему наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением прав на 5 лет. В качестве компенсации морального вреда ему необходимо выплатить потерпевшим 45 тыс. рублей.

Обвиняемый и потерпевшие обжаловали приговор суда. Судебная коллегия Витебского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила их жалобы без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.