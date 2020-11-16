В Бобруйске изъяли более 3000 литров стеклоомывайки российского производства

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили об изъятии в Бобруйске более 3000 литров стеклоомывайки, которую житель Минской области планировал продавать через интернет. Со слов мужчины, жидкость закуплена у официального поставщика, тем не менее предполагалась ее реализация без соответствующих документов.

«Вечером 11 ноября возле автозаправочной станции по улице Лынькова в Бобруйске сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома совместно с представителями налоговой службы был задержан микроавтобус Peugeot. В ней обнаружена партия стеклоомывающей жидкости. Указанная жидкость производства Российской Федерации различных наименований находилась в пластиковых бутылках», — говорится в сообщении МВД.

Водитель микроавтобуса, житель Минской области, пояснил правоохранителям, что стеклоомывающую жидкость приобрел в столице у официального поставщика с целью дальнейшей реализации. Объявления о продаже товара он размещал в интернете. Однако торговлю автомобильной стеклоомывающей жидкостью осуществлял без государственной регистрации.

По официальной информации, 668 бутылок стеклоомывающей жидкости общей емкостью около 3270 литров изъяты, назначено проведение экспертизы.

«Водителю грозит привлечение к административной ответственности по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации», — добавили в МВД.

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