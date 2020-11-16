Беларусь падает в рейтинге скорости мобильного и фиксированного интернета

Источник материала: Onliner

Согласно отчету компании Ookla (Speedtest), средняя скорость доступа в интернет в Беларуси продолжает падать. Речь идет как о мобильном, так и фиксированном доступе. Данные пока не обновились и захватывают лишь сентябрь . Наша страна оказалась на 123-м месте по скорости мобильного интернета с показателем 14,23 мегабита и на 57-й позиции с показателем 64,44 мегабита — фиксированного.

Если с мобильным снижением, которое фиксируется несколько месяцев подряд, все не так плохо — Беларусь потеряла одно место, то с «фиксой» чуть хуже — сразу минус семь позиций. Причем снижение произошло не только за счет роста скоростей в других странах, но и за счет снижения скорости при замерах через Speedtest.



Мобильный интернет

Фиксированный интернет

На графике видно, что перелом случился в августе, после чего кривая скорости пошла вниз.



