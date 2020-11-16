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Беларусь падает в рейтинге скорости мобильного и фиксированного интернета
Источник материала: Onliner
Согласно отчету компании Ookla (Speedtest), средняя скорость доступа в интернет в Беларуси продолжает падать. Речь идет как о мобильном, так и фиксированном доступе. Данные пока не обновились и захватывают лишь
Если с мобильным снижением, которое фиксируется несколько месяцев подряд, все не так плохо — Беларусь потеряла одно место, то с «фиксой» чуть хуже — сразу минус семь позиций. Причем снижение произошло не только за счет роста скоростей в других странах, но и за счет снижения скорости при замерах через Speedtest.
Мобильный интернет
Фиксированный интернет
На графике видно, что перелом случился в августе, после чего кривая скорости пошла вниз.
16 Мп, CMOS, серийная съемка, запись по расписанию, MMS/E-mail/удаленное управление, интерфейс: MicroUSB, экран 2.5", IP65
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Согласно отчету компании Ookla (Speedtest), средняя скорость доступа в интернет в Беларуси продолжает падать. Речь идет как о мобильном, так и фиксированном доступе....
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