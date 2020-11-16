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Беларусь потребовала от Польши выдать создателей «Нехты», чтобы жесточайше наказать их на родине
Источник материала: KYKY>
Беларуский МИД провел встречу с временным поверенным в делах Польши в стране Мартином Войцеховским и призвал польскую сторону выдать основателей телеграм-канала «Нехта» — Романа Протасевича и Степана Путило — в кратчайшие сроки «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности». На родине их хотят привлечь к уголовной ответственности.
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Беларуский МИД провел встречу с временным поверенным в делах Польши в стране Мартином Войцеховским и призвал польскую сторону выдать основателей телеграм-канала...
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