Беларусь потребовала от Польши выдать создателей «Нехты», чтобы жесточайше наказать их на родине

Источник материала: KYKY

Беларуский МИД провел встречу с временным поверенным в делах Польши в стране Мартином Войцеховским и призвал польскую сторону выдать основателей телеграм-канала «Нехта» — Романа Протасевича и Степана Путило — в кратчайшие сроки «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности». На родине их хотят привлечь к уголовной ответственности.