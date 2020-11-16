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Миниатюрная и очень дорогая: туфельку Марии-Антуанетты продали на аукционе

16.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Шелковую туфельку французской королевы Марии-Антуанетты продали на аукционе в Версале. Покупателю двухсотлетняя туфелька обошлась более чем в 43 тысячи евро. При том, что изначально продать ее планировалось за 8-10 тысяч евро.

Длина туфельки - всего 22,5 сантиметра. Это соответствует современному тридцать шестому размеру обуви.

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В аукционном доме заметили, что французы сейчас переживают период потрясений и неуверенности в своих ценностях. И потому ищут опору в прошлом, материальное воплощение которого ищут в аукционных домах.

Аукцион проводили в Версальском дворце - месте, где Мария-Антуанетта и король Людовик XVI предстали перед судом, прежде чем их гильотинировали в 1793 году, пишет France24.

На каблуке туфельки значится имя королевы. Глава аукционного дома Жан-Пьер Осен считает, что Мария-Антуанетта регулярно носила пару, которой принадлежит именно эта туфля.

Во время Французской революции туфелька попала к близкой подруге горничной королевы, ее мужа позже казнили на гильотине. Семья передавала этот предмет из поколения в поколение, и спустя более двухсот лет после смерти королевы, его выставили на аукцион.

“Мы переживаем период потрясений во Франции, французы немного обеспокоены всем, что сейчас происходит с их идентичностью. Так что все больше и больше мы замечаем на наших аукционах клиентов, которые привязываются к нашему прошлому. И здесь прошлое символизирует эта маленькая туфля”, - считает президент аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осен.

Туфелька королевы, за которую покупатель выложил 43 тысячи евро, может быть подтверждением этой теории.

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В период потрясений и поиска ответов на вопросы национальной идентичности французы обращаются к истории, считают в аукционном доме. За туфельку королевы...
 
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