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МИД Беларуси призвал Польшу выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки»

16.11.2020 17:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: imag24.net

Телеграмм-каналы, созданные Степаном Путило, в Беларуси признаны экстремистскими, а против него самого, а также экс-редактора Романа Протасевича возбуждено уголовное дело.

16 ноября в МИД Беларуси прошла встреча  с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским, сообщает сайт белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили взаимодействие «в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности».

Белорусская сторона передала поверенному ноту с копией направленных Генпрокуратурой Беларуси в адрес Минюста и Генпрокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило  и Романа Протасевича.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы», - говорится в сообщении. МИД призвал Польшу «выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

 
 
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Телеграмм-каналы, созданные Степаном Путило, в Беларуси признаны экстремистскими, а против него самого, а также экс-редактора Романа Протасевича возбуждено...
 
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