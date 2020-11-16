МИД Беларуси призвал Польшу выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки»

Источник материала: Ежедневник

фото: imag24.net

Телеграмм-каналы, созданные Степаном Путило, в Беларуси признаны экстремистскими, а против него самого, а также экс-редактора Романа Протасевича возбуждено уголовное дело.

16 ноября в МИД Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским, сообщает сайт белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили взаимодействие «в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности».

Белорусская сторона передала поверенному ноту с копией направленных Генпрокуратурой Беларуси в адрес Минюста и Генпрокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило и Романа Протасевича.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы», - говорится в сообщении. МИД призвал Польшу «выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».