Беларусь требует от Польши выдать Степана Путило

Источник материала: АФН

МИД Беларуси вручил Временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому ноту с копией запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности администраторов экстремистских телеграмм-каналов ”НЕХТА“ и ”НЕХТА Live“.

«Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес Министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С.А. и Протасевича Р.Д.», - говорится в сообщении пресс-служба МИД РБ.

В ходе встречи с паном Войцеховским представитель МИД РБ выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича, в связи с чем «польскую сторону призвали выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».