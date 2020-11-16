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Беларусь требует от Польши выдать Степана Путило

16.11.2020 17:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси вручил Временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому ноту с копией запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности администраторов экстремистских телеграмм-каналов ”НЕХТА“ и ”НЕХТА Live“.

«Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес Министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С.А. и Протасевича Р.Д.», - говорится в сообщении пресс-служба МИД РБ.

В ходе встречи с паном Войцеховским представитель МИД РБ выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича, в связи с чем «польскую сторону призвали выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

 
 
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МИД Беларуси вручил Временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому ноту с копией запросов о выдаче для привлечения к уголовной...
 
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