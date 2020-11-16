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И на что рассчитывают? Режим требует от Польши отдать ему на растерзание основателей телеграмм-канала НЕХТА

16.11.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В МИД Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартином Войцеховским, во время представители режима Лукашенко потребовали выдать блогеров в "кратчайшие сроки".

"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live". Польскую сторону призвали выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности", - цитирует сообщение МИД Интерфакс

Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Беларуси в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С.А. и Протасевича Р.Д.

Кроме того, отметили в МИД, во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия сторон в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Как сообщалось, 20 октября канал и логотип Nexta редим Лукашенко признал экстремистскими материалами. 

Позже стало известно, что создатель этого телеграм-канал Nexta и блогер Степан Путило, а также бывший главный редактор канала Роман Протасевич привлечены в качестве обвиняемых по делу о "массовых беспорядках" в Беларуси. Путило и Протасевич находятся в межгосударственном розыске. 
 
 
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В МИД Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартином Войцеховским, во время представители режима...
 
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