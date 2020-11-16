Епископ Кособуцкий: Поведение силовиков показывает увеличение страха перед народом

"Дорогие друзья! Мы все хорошо знаем и видим, что происходит в нашей любимой Беларуси.





Насилие, пытки, унижение человеческого достоинства, агрессия со стороны государственных силовых структур по отношению к мирным гражданам нашей страны.





Сегодняшнее поведение силовиков показывает увеличение страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа.

Разрушение народного мемориала, который возник на месте брутального захвата Романа Бондаренко, был очередной попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть у наших людей.

Арест многих мирных граждан должен запугать других людей.





Однако все эти репрессии только укрепляют нас. Призываю молиться за наш народ об укреплении духа, отваге и смелости в этих испытаниях. Также не забывать присоединять к молитве интенцию о обращении для тех, чьи руки испачканы кровью людской…





Пусть Бог даст нам нужные благодати, чтобы народ наш достойно прошел через это испытание. Христос никогда не оставит нас. Эта надежда пусть проникает в наши сердца", - написал Юрий Кособуцкий в Фейсбуке.





Насчет разгрома мемориала высказался и представитель православной церкви Сергей Лепин.





"Не понимаю, зачем это издевательство над портретами убитого, над цветами в его память, зачем это сатанинское топтание свечей и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог?..





В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение – они согласованы? С кем?"- написал священник в Фейсбуке.





Свабода . В минском дворе в районе улицы Червякова, который в народе назвали «площадью Перемен», после разгона акции памяти убитого Романа Бондаренко и задержания людей коммунальщики разобрали народный мемориал, напоминает





Цветы вынесли коммунальщики. Но до их приезда силовики топтали свечи и лампадки ногами, срывали плакаты и флаги.



