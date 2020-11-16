Снег, ветер, гололед: в СНГ приближение зимы все ощутимее

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый холодный день осени ожидается Москве сегодня. Температура воздуха опустится до минус 2, местами легкий снег и гололедица. По данным метеорологов, с понедельника в столице России наступила метеорологическая зима. О погоде в Содружестве расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В Казахстане сегодня пройдет снег, передает Александра Салмина. Местами по республике синоптики обещают низовую метель, туман и усиление ветра до 20 метров в секунду. И только в западной части страны сегодня без осадков. Тем временем в южной столице солнечно, утром было минус 4, во второй половине дня воздух прогреется до плюс 3-х. К таким перепадам, прежде всего, готовятся автолюбители: алмаатинцы стоят в очередях, чтобы поменять резину. Пока это делается по желанию. С 1 декабря выезд на проезжую часть разрешен только на зимней резине.

Жителям Бишкека сегодня нужно одеваться теплее – сейчас в столице Кыргызстана солнечно, но ближе к вечеру ожидается снег и сильный ветер, сообщает Алия Мустаева. Синоптики обещают понижение температуры, ночью будет морозно – минус 6. Сотрудники мэрии заверили, что к зимнему периоду столичные автобусы практически готовы. Общественный транспорт на плановом сезонном обслуживании: меняют шины и масло, а водители проходят инструктаж.

В Минске сегодня три градуса тепла и без осадков, передает Инна Согалович. На востоке страны возможен гололед. Госавтоинспекция советует водителям поменять резину, не дожидаясь срока, установленного ПДД. В Беларуси зимнюю резину необходимо использовать с 1 декабря по 1 марта. За нарушение правила грозит штраф – около 11 долларов.