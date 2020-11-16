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Белорусы смогут в ночь на 17 ноября наблюдать метеорный поток Леониды

16.11.2020 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью с 16 на 17 ноября белорусы, если позволит погода, смогут увидеть главный метеорный поток ноября — Леониды.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Fernando Rodrigues / Unsplash

Как говорится в сообществе ASTROBEL TEAM, ежегодно в середине ноября Земля пересекает шлейф частиц, оставленных кометой 55P/Темпеля — Туттля.

Этот необычный метеорный поток был открыт в 1832 году. Свое название — Леониды — звездопад получил из названия созвездия Лев. Именно там находится радиант метеорного потока — область, из которой как бы вылетают метеоры.

Леониды являются одним из крупных метеорных потоков, наблюдаемых на нашей планете в течение года, наряду с такими явлениями, как Лириды, Персеиды, Геминиды, Квадрантиды, Дракониды и Ориониды. Этот поток наблюдается ежегодно в период с 6 ноября по 30 ноября, а максимум его действия наступает 17 ноября. В это время жители Земли могут наблюдать от 15 до 20 метеоров за один час.

Однако так бывает не всегда. К примеру, в 1966 году Земля пересекла достаточно плотный сгусток частиц, оставленных кометой 55P/Темпеля — Туттля, что позволило наблюдать до 150 тысяч метеоров за один час. В следующий раз подобное, по предположениям астрономов, может произойти ближе к 2033 году.

Наилучшие условия наблюдений метеорного потока Леониды с территории Беларуси наступают во второй половине ночи, когда над горизонтом появляется созвездие Лев. Ближе к утру созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом, что позволяет наблюдать метеорный поток во всей своей красоте.

В этом году в момент максимума действия Леонид положение Луны в новолунии не будет мешать наблюдениям метеорного потока. Поэтому можно надеяться, что нынешний звездопад Леониды порадует наблюдателей красивыми яркими метеорами, а также прекрасными фотографиями.

Напомним, что на смену метеорному потоку Леониды придет метеорный поток Альфа-Моноцеротиды. Его максимум наступит 21 ноября при радианте в созвездии Единорог. В максимуме действия данного метеорного потока можно будет наблюдать около 5 метеоров в час.

 
 
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Этот поток наблюдается ежегодно в период с 6 ноября по 30 ноября, а максимум его действия наступает 17 ноября.
 
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