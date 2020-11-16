|
Хотите жить на «Площади перемен»? Вот какие квартиры и почем там можно купить прямо сейчас
Источник материала: Tut.by
В ночь с воскресенья на понедельник жители домов на «Площади перемен»
«Площадь перемен» находится между двух 20-этажных каркасных домов 2017 года постройки на пересечении улиц Червякова и Сморговского тракта. Рядом также есть двадцатиэтажка 2015 года постройки. Это хороший район недалеко от центра и Киевского сквера. Вот эти дома на карте:
«Однушка» за 68 тысяч долларов
За 68,4 тысячи долларов продается «однушка» на седьмом этаже двадцатиэтажки 2017 года на Сморговском тракте, 1. Площадь квартиры — 44 метра.
Есть панорамная лоджия с «французским» остеклением от потолка до пола. Установлены счетчики на воду, проведено оптоволокно.
«Однушка» за 80 тысяч долларов
За 80 тысяч долларов продается «однушка» на 15-ом этаже двадцатиэтажки 2017 года на Червякова, 62. Площадь квартиры — 44,2 метра.
Квартира продается со всей мебелью и техникой. На полу — ламинат, стены выровнены и окрашены. Потолок в гостиной зоне — натяжной, в кухне — гипсокартонный. Импортная сантехника, межкомнатная дверь — экошпон. Входная металлическая дверь. Лоджия застеклена и облагорожена.
В квартире также есть встроенная кухня, кухонная техника (духовой шкаф, варочная поверхность, микроволновая печь, посудомоечная машина), холодильник, вытяжка, телевизор. В коридоре сделана гардеробная.
«Трешка» за 150 тысяч долларов
За 150 тысяч долларов продается «трешка» на шестом этаже двадцатиэтажки 2017 года на Сморговском тракте, 1. Площадь квартиры — 88 метров.
В квартире есть мебель, а также посудомоечная машина, вытяжка, варочная панель и духовой шкаф.
«Четырешка» за 225 тысяч долларов
За 225 тысяч долларов продается двухуровневая «четырешка» на 19−20-м этажах двадцатиэтажки 2015 года на Сморговском тракте, 3. Площадь квартиры — 132 метра.
В квартире два санузла. Оборудована гардеробная.
«Трешка» за 96 тысяч долларов
За 96 тысяч долларов продается «трешка» без отделки на 12-ом этаже двадцатиэтажки 2017 года на Сморговском тракте, 1. Площадь квартиры — 69 метров.
Один из санузлов, при необходимости, можно переоборудовать в гардеробную комнату, сказано в объявлении.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены - от 68 тысяч долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)