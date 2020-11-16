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Хотите жить на «Площади перемен»? Вот какие квартиры и почем там можно купить прямо сейчас

16.11.2020 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с воскресенья на понедельник жители домов на «Площади перемен» укрывали у себя в квартирах десятки человек, чтобы те не попали в руки силовиков. Да и вообще, в этих многоэтажках сформировалось сильное сообщество жильцов. Если вы хотите стать его частью, то в этих домах еще есть квартиры на продажу. Вот как они выглядят и сколько стоят.


«Площадь перемен» находится между двух 20-этажных каркасных домов 2017 года постройки на пересечении улиц Червякова и Сморговского тракта. Рядом также есть двадцатиэтажка 2015 года постройки. Это хороший район недалеко от центра и Киевского сквера. Вот эти дома на карте:

«Однушка» за 68 тысяч долларов

За 68,4 тысячи долларов продается «однушка» на седьмом этаже двадцатиэтажки 2017 года на Сморговском тракте, 1. Площадь квартиры — 44 метра.





В квартире частично сделана отделка. Выровнены стены, есть обои, ламинат, сантехника. Установлены новые металлические и межкомнатные двери.



Есть панорамная лоджия с «французским» остеклением от потолка до пола. Установлены счетчики на воду, проведено оптоволокно.

«Однушка» за 80 тысяч долларов

За 80 тысяч долларов продается «однушка» на 15-ом этаже двадцатиэтажки 2017 года на Червякова, 62. Площадь квартиры — 44,2 метра.





Квартира продается со всей мебелью и техникой. На полу — ламинат, стены выровнены и окрашены. Потолок в гостиной зоне — натяжной, в кухне — гипсокартонный. Импортная сантехника, межкомнатная дверь — экошпон. Входная металлическая дверь. Лоджия застеклена и облагорожена.



В квартире также есть встроенная кухня, кухонная техника (духовой шкаф, варочная поверхность, микроволновая печь, посудомоечная машина), холодильник, вытяжка, телевизор. В коридоре сделана гардеробная.

«Трешка» за 150 тысяч долларов

За 150 тысяч долларов продается «трешка» на шестом этаже двадцатиэтажки 2017 года на Сморговском тракте, 1. Площадь квартиры — 88 метров.





В квартире общая зона кухни и гостиной, три спальни и два санузла с душевой кабиной и ванной.




В квартире есть мебель, а также посудомоечная машина, вытяжка, варочная панель и духовой шкаф.

«Четырешка» за 225 тысяч долларов

За 225 тысяч долларов продается двухуровневая «четырешка» на 19−20-м этажах двадцатиэтажки 2015 года на Сморговском тракте, 3. Площадь квартиры — 132 метра.





В квартире уложен дубовый паркет, а также испанская и итальянская плитка. Есть электроподогрев полов. Сделана встроенная кухня с каменной столешницей.




В квартире два санузла. Оборудована гардеробная.

«Трешка» за 96 тысяч долларов

За 96 тысяч долларов продается «трешка» без отделки на 12-ом этаже двадцатиэтажки 2017 года на Сморговском тракте, 1. Площадь квартиры — 69 метров.





Квартира состоит из 2-х отдельных спален, кухни-гостиной, двух санузлов и просторной лоджии с французским остеклением в пол.



Один из санузлов, при необходимости, можно переоборудовать в гардеробную комнату, сказано в объявлении.

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