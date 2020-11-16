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Студент БГУ остается в СИЗО КГБ на два месяца

16.11.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Отчисленный с мехмата БГУ за политическую активность Илья Трахтенберг является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Студент БГУ остается в СИЗО КГБ на два месяца
Источник: t.me/mmf97bsu

Бывшему студенту грозит до трех лет лишения свободы за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Илью отчислили с мехмата БГУ, а 12 ноября к нему пришли с обыском. С этого дня он находится в заключении.

 
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Отчисленный с мехмата БГУ за политическую активность Илья Трахтенберг является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.
 
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