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Студент БГУ остается в СИЗО КГБ на два месяца
Источник материала: Навiны
Отчисленный с мехмата БГУ за политическую активность Илья Трахтенберг является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.
Бывшему студенту грозит до трех лет лишения свободы за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
Илью отчислили с мехмата БГУ, а 12 ноября к нему пришли с обыском. С этого дня он находится в заключении.
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Отчисленный с мехмата БГУ за политическую активность Илья Трахтенберг является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.
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